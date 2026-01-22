Tras el reclamo, ahora las guardias médicas adeudadas ya tienen fecha de pago

En medio del conflicto generado por el pago incompleto de las guardias médicas correspondientes al mes de diciembre, el Ministerio de Salud de la provincia confirmó que los haberes adeudados serán acreditados durante el transcurso de febrero. La aclaración oficial llegó luego de que trabajadores del Hospital Interzonal San Juan Bautista hicieran público su malestar y convocaran a una asamblea para evaluar posibles medidas de fuerza, en defensa de sus condiciones laborales.

Según informó la cartera sanitaria, la falta de pago total de las guardias no respondió a una decisión política ni presupuestaria, sino a un error del sistema administrativo que impidió la correcta liquidación de los haberes. Desde el organismo provincial indicaron que la situación ya fue detectada y que se encuentran realizando los ajustes necesarios para regularizar la deuda en el corto plazo.

El anuncio oficial se conoció este mediodía en un contexto de creciente tensión dentro del principal hospital público de la provincia, donde médicos, enfermeros y personal no médico manifestaron su preocupación por el impacto que la acreditación parcial de salarios tiene sobre quienes sostienen la atención permanente en áreas críticas, como guardias, emergencias y servicios de alta complejidad.

A raíz de este escenario, los trabajadores del Hospital San Juan Bautista habían convocado a una asamblea para este viernes, tras conocerse que los haberes de diciembre de 2025 habían sido depositados de manera incompleta. La convocatoria fue realizada bajo el lema "Salud Pública en Alerta" y tuvo como objetivo analizar las acciones a seguir frente a lo que consideran un nuevo episodio de precarización laboral dentro del sistema de salud.

En su comunicado, el personal fue contundente al señalar que la situación no solo afecta el ingreso económico de los trabajadores, sino que también repercute directamente en el funcionamiento del sistema sanitario. "Ante el anuncio ministerial de acreditación parcial del salario de los profesionales de guardia del Hospital San Juan Bautista, nos convocamos para evaluar las acciones a tomar en defensa de nuestras condiciones laborales", expresaron.

Entre los principales reclamos, los trabajadores exigen la suspensión inmediata de todo acto administrativo que perjudique al personal de guardia en relación con las horas efectivamente trabajadas durante el mes de diciembre. Además, solicitan la actualización del valor de la hora de guardia, tanto para el personal médico como no médico, y la apertura urgente de una mesa de diálogo con el Ministerio de Salud para discutir una recomposición salarial acorde al contexto inflacionario.

Por el momento, desde el Ministerio de Salud reiteraron su compromiso de regularizar los pagos y aseguraron que se trabaja para fortalecer los procesos administrativos. No obstante, el personal del Hospital San Juan Bautista mantiene el estado de alerta y no descarta nuevas medidas si no hay respuestas estructurales a sus demandas.