UTA anunció un paro total del transporte por falta de pago de salarios

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional Catamarca-La Rioja, anunció un paro total de actividades por 24 horas en el transporte automotor de corta y media distancia, que se llevará a cabo este miércoles 11 de febrero a partir de las 0.00.

La medida fue comunicada formalmente a la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de la provincia, mediante una nota presentada ante la Dirección Provincial de Inspección Laboral.

Según informó el gremio, la decisión se adoptó ante la falta de pago de los haberes correspondientes al mes de enero de 2026 por parte de las empresas prestatarias del servicio. A esta situación se suma, en algunos casos, el incumplimiento en el pago de una parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre de 2025.

En el escrito elevado a la autoridad laboral, la UTA detalló que la medida de fuerza se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo, al considerar que los plazos legales para el pago de los salarios se encuentran vencidos.

El sindicato fundamentó la decisión en la necesidad de resguardar "la dignidad del trabajador y su grupo familiar", y advirtió que el conflicto se origina en reiterados incumplimientos por parte de las empresas del sector.

De no mediar una solución, el paro afectará la normal prestación del servicio de transporte público en Catamarca y La Rioja durante toda la jornada del miércoles.