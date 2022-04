Vende cosas dulces y saladas para mantener a sus tres hijos y sueña con tener una casa propia

En medio de una inflación de más del 50% azotando los hogares del país, se encuentra Eli, una madre soltera que, como muchas mujeres, lucha contra viento y marea en un barrio de ciudad Capital para mantener a sus hijos. No pide que le regalen nada, ella trabaja desde su hogar, elaborando panes, maicenitas, bizcochuelos, tortas y muchas delicias más que le permiten sustentar a sus tres pequeños. Mientras tanto, amasa el gran sueño de tener una casa propia.

Cada día Eli Ceballos se enfrenta a innumerables gastos que afronta con la venta de exquisiteces dulces y saladas. Los recursos le faltan, pero la voluntad y el esfuerzo le sobran. De a poco, se fue haciendo de utensilios que le permiten ampliar su trabajo. En el pasado, al verse sola con sus tres hijos, sin poder pagar una niñera que le permitiera salir a trabajar, vio una salida en aprender a realizar, desde su casa, los alimentos que actualmente vende. El tiempo pasó y logró con éxito lo que buscaba, pero no fue fácil, pues hubo épocas en las que no contaba con las herramientas mínimas necesarias para poder dedicarse de lleno a lo que ansiaba. Hoy, con esto superado, puede afirmar con satisfacción: “Siempre tuve buenas críticas, gracias a Dios, porque todo lo hago con mucho amor”. La última adquisición de la que se muestra orgullosa es un horno eléctrico que logró comprar gracias a la fuerza de su trabajo. Ahora, proyecta comprarse “una cocina que funcione bien” y “una freidora”.

El horno que Eli compró con panes saborizados que le encargaron.

A la par de estas metas que le permiten idear un futuro mejor para ella y su familia, debe responder a los conflictos que se le presentan. Si bien asegura que el padre, del cual está separada hace tiempo, cumple con la cuota alimentaria para sus hijos, es ella la que los atiende día a día y con quien conviven. Como es de esperarse, en estos tiempos de crisis el dinero no les alcanza y, se agrava aún más, por el hecho de que no cuentan con obra social.

Sus mellizos tienen astigmatismo, así como también el menor de sus hijos, que, además, sufre de alergias, lo que le trajo complicaciones que le impidieron poder hacerle lentes. Lamentablemente esto, junto con el hecho de que él se refregaba los ojos por la molestia que sentía, provocó que la situación empeorara y desembocara en que tuviera que llevarlo de urgencia al Hospital de Niños Eva Perón. En esta ocasión -relativamente reciente-, como tantas veces sucede en el sistema de salud público, la deficiencia estuvo a la orden del día y se encontró con que no había un oculista de guardia, por lo que, en la desesperación, tuvo que recurrir a una orden prestada, que afortunadamente consiguió de sus amigos. Finalmente, al ser atendido, le dijeron que sus córneas presentaban puntos “como si le hubieran pinchado con agujas”. Frente a este cuadro, le dijeron que era urgente recibir un tratamiento de siete días por el que tenía que pagar $5000. Con una donación que la salvó de la acuciante situación, Eli pudo pagar el imprescindible procedimiento médico para su hijo que, en el primer intento, no funcionó, pero, en el segundo, “le hizo muy bien”. Una vez transcurridas las dos semanas se lo cortaron, ya que, de haber continuado, los corticoides que utilizaba le hubieran empezado a generar infecciones. En cambio, le dijeron que ahora ya podían hacerle los lentes y se los recetaron. La desagradable sorpresa fue enterarse que costaban $17.000 y que los necesitaba lo antes posible si no quería que se agravara el cuadro. En ese momento, ella no contaba con ese dinero, así que, de inmediato, se puso manos a la obra y, con ese objetivo en mente, comenzó a preparar sus exquisiteces. Como siempre, puso el anuncio de sus productos en sus estados de WhatsApp, pero esta vez, tenía una consigna especial: “Comprarle los lentes a mi hijo más chico”.

Eli jamás imaginó que una gran cantidad de personas compartiría su publicación: “Me sorprendió”. Ante esto, sin dudas se sintió motivada, pero la mejor parte fue que, gracias a que tuvo una considerable difusión, la Municipalidad se enteró de su situación y le prometió comprarle los anteojos en los próximos días. Una vez que los reciba, tendrán que observar durante un mes cómo reacciona su vista. Si la respuesta no es positiva, el médico le advirtió que deberán derivarlo a otro lugar, pero ella confía en que “Dios sigue haciendo milagros y que todo mejorará”, pero sabe que si no hay buenos resultados ella seguirá luchando, porque, como bien afirma, “por un hijo uno hace hasta lo imposible”.

Ahora, con este tema controlado por el momento, ella sigue pensando en el gran sueño de tener un hogar propio. Alquila hace doce años y sabe que esto significa perder una parte significativa de sus ingresos. Por otra parte, constantemente, debe mudarse con sus hijos de un inmueble a otro, por lo que, cada tanto, debe solventar los costos que supone. Además, ya tiene asumido que, cada vez que lo haga, algo se perderá o se le romperá.

Para poder cambiar esta realidad, todas las mañanas se levanta y, desde su cocina, comienza a preparar panes rellenos, pan casero común o con semita, saborizados y dulces, bolas de fraile rellenas, pastafrolas, maicenitas, bizcochuelos y tortas; a veces, incluso empanadas. Con la etiqueta "Jireh" los ofrece a quien quiera disfrutar de algo rico. Ella los hace por encargo y recibe los pedidos a través de su Facebook o por WhasApp al 3834795379. Siempre responde de manera amable y educada a quien esté interesado en comprarle.

Eli prepara estas deliciosas tartas por pedido.

Panes saborizados para la merienda.

Cada encargo representa un paso más a su meta y también es el pan de cada día para la familia. Con lo que gana, cría a sus tres varones y procura sacarlos adelante, haciendo todo el esfuerzo posible para que tengan lo necesario. A la vez, no descuida lo importante y se preocupa de darles una buena educación, de transmitirles valores y está más que satisfecha con el resultado: “Hablan muy bien de ellos en todos lados”, afirma orgullosa y agrega: “los mellis fueron mejores promedio los dos”. Con estas pequeñas perlas, que para ella lo son todo, se siente motivada y segura de afirmar: “Mi esfuerzo vale, realmente quiero que ellos tengan la oportunidad que yo no tuve”. Desde LA UNIÓN la escuchamos y esperamos que su historia llegue a todos los catamarqueños para que, a través de sus exquisiteces dulces y saladas, pueda cumplir su ansiado sueño.

Bolas de fraile rellenas.