Alerta comerciantes: la estafa de la "app azul" que clona a Mercado Pago

En el ecosistema financiero actual de Argentina, la masividad de las billeteras virtuales ha transformado la dinámica del consumo diario de manera irreversible. Sin embargo, esta omnipresencia ha convertido a plataformas líderes como Mercado Pago en el blanco predilecto para organizaciones delictivas que buscan vulnerar la buena fe de los trabajadores. Recientemente, ha crecido la preocupación por una modalidad de estafa que imita con precisión las operaciones de la aplicación, logrando engañar a comerciantes y cajeros en cuestión de segundos mediante una interfaz clonada que simula pagos exitosos que, en realidad, nunca ocurren.

El caso Tandil: la anatomía de un engaño presencial

El incidente que encendió las alarmas definitivas tuvo lugar en un comercio de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. El modus operandi descripto por la víctima refleja una ejecución desprovista de cualquier nerviosismo: un grupo de jóvenes ingresó al local como clientes habituales, seleccionaron productos y se dirigieron a la caja. Al momento de abonar, utilizaron sus teléfonos móviles para realizar un supuesto pago a través del escaneo de código QR.

Tras la operación, los sujetos mostraron la pantalla de sus dispositivos a la comerciante. Allí figuraba el cartel de "pago realizado", incluyendo incluso los datos específicos del local damnificado. No obstante, la vendedora detectó una anomalía estética clave: la interfaz de la aplicación se visualizaba en color azul, el tono que caracterizó al diseño de versiones anteriores, en lugar del amarillo que la plataforma adoptó como identidad visual definitiva. Ante la duda de la comerciante, los jóvenes ofrecieron una respuesta que resultó ser una trampa retórica: alegaron que su aplicación simplemente "no se había actualizado".

La importancia del cambio de identidad visual en 2025

Para comprender por qué la excusa de la falta de actualización es técnicamente imposible, es necesario remitirse a la evolución de la plataforma durante el último año. Mercado Pago realizó una transición progresiva de su paleta de colores —del azul/celeste al amarillo— durante la primera mitad de 2025. En Argentina, este cambio se consolidó definitivamente alrededor del mes de mayo de ese año, con el objetivo de unificar la identidad visual de la billetera con la de su empresa matriz, Mercado Libre, consolidando la percepción de un ecosistema único y reconocible.

Esta decisión estratégica no fue opcional ni parcial; fue implementada para todos los usuarios en todos los dispositivos sin excepción. En consecuencia, no hay usuario argentino con la aplicación activa que siga viendo una pantalla azul en pleno 2026. Si un cliente muestra esa tonalidad, se trata de una aplicación falsa diseñada exclusivamente para delinquir, ya que el diseño azul sencillamente ya no existe en el sistema oficial.

Una estafa basada en la confianza y la presión

Lo más inquietante de esta modalidad no radica en su complejidad tecnológica, sino en la naturalidad con la que se ejecuta. Los estafadores apelan a la confianza que genera una herramienta que se utiliza millones de veces al día y a la presión del momento en el punto de venta. La dueña del negocio en Tandil confirmó días más tarde que el dinero jamás se acreditó en su cuenta, descubriendo que había sido víctima de una artimaña planificada para explotar la seguridad del vendedor mediante un software diseñado para el engaño sistemático.

Recomendaciones críticas para comerciantes y usuarios

Para mitigar el impacto de esta creciente ola de delitos, es imperativo que todo trabajador frente a caja implemente de manera rigurosa las siguientes medidas de seguridad para proteger su patrimonio:

Verificar siempre el color de la aplicación que muestra el cliente, entendiendo que si la pantalla es azul, se trata de una estafa. No se debe confiar únicamente en la pantalla del comprador, sino que es fundamental revisar la propia cuenta y confirmar que el dinero ha sido acreditado fehacientemente antes de entregar cualquier mercadería. Además, se recomienda activar las notificaciones de cobro en tiempo real; si la notificación de Mercado Pago no llega al dispositivo del vendedor, es porque la transferencia no existió.

Ante cualquier excusa técnica, como la falta de señal o la supuesta demora en la actualización de la app, el comerciante debe encender una alarma inmediata de desconfianza. En última instancia, si algo no cierra o el pago no impacta en el sistema propio, no se deben entregar los productos. Es preferible perder una venta ante la duda que perder simultáneamente el dinero y la mercadería por la presión del momento.