El Gobierno interviene tras un brutal caso de crueldad animal en Catamarca

La tranquilidad de la localidad de Las Piedras Blancas, ubicada en el departamento Ambato, se vio sacudida en las últimas horas por la difusión de un material audiovisual que ha despertado la indignación pública y la reacción inmediata de las autoridades provinciales. El video, que se viralizó rápidamente a través de redes sociales, muestra una escena de extrema violencia y maltrato animal contra un ejemplar de puma, uno de los felinos más emblemáticos de la fauna autóctona de la región.

En el registro fílmico se observa al animal en un estado de vulnerabilidad total. El puma, descrito como completamente indefenso, es atacado por una jauría de perros mientras un hombre interviene de manera violenta. Las imágenes detallan cómo el sujeto coloca una soga en el cuello del felino, el cual se encontraba en condición moribundo al momento de los hechos. Este suceso no solo representa una violación a las leyes de protección animal, sino que pone de manifiesto una falta de ética y respeto hacia la biodiversidad local.

La respuesta oficial del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente

Ante la gravedad de lo sucedido, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de Catamarca emitió un comunicado oficial en el que expresa su rechazo absoluto a cualquier forma de maltrato y crueldad hacia los animales. La institución fue clara al señalar que ya ha tomado conocimiento formal del caso y que no permitirá que este tipo de actos queden impunes.

La cartera ambiental subrayó los siguientes puntos clave de su intervención:

Coordinación Institucional: El ministerio se encuentra trabajando de manera conjunta con las autoridades competentes para llevar adelante la investigación del hecho.

Protección y Resguardo: Se están gestionando todas las medidas necesarias para intentar proteger al animal y garantizar su integridad, en caso de que su estado de salud lo permita.

Persecución de Responsables: Existe un firme compromiso de identificar a cada una de las personas involucradas en la filmación para aplicar las sanciones correspondientes según la legislación vigente.

El compromiso con la legislación y la fauna silvestre

La postura estatal ha sido de una condena enérgica. Desde el organismo fueron tajantes al declarar: "Rechazamos enérgicamente cualquier forma de maltrato animal y nos comprometemos a tomar todas las medidas necesarias y responsables para identificar y sancionar a los responsables de este aberrante hecho". Este compromiso implica no solo la investigación administrativa, sino también el impulso de acciones legales que se ajusten a las normativas de protección de la fauna silvestre.

El hecho de que el ataque haya ocurrido en Las Piedras Blancas, un área donde la interacción entre la actividad humana y el hábitat del puma es frecuente, agrava la situación, ya que estos felinos son piezas clave en el equilibrio del ecosistema del departamento Ambato.

Un llamado a la colaboración ciudadana

Más allá de las acciones punitivas, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente ha hecho un llamado a la conciencia social. La participación de la comunidad es considerada fundamental para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza. En este sentido, el ministerio insta a la comunidad a realizar las siguientes acciones:

Denunciar: Reportar formalmente cualquier caso de maltrato animal del que se tenga conocimiento.

Colaborar: Participar activamente en la protección de la fauna silvestre, entendiendo que estos animales están protegidos por ley.

Concienciar: Evitar la reproducción de conductas violentas y promover el respeto por la vida silvestre en todas sus formas.