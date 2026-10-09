Se dispara la tenencia de pistolas de balines, ¿qué se necesita para tener una?

En los últimos años, la afición y el interés por las armas de aire comprimido han experimentado un notable repunte en nuestro país. Cada vez son más las personas que se acercan al tiro deportivo, al plinking o al coleccionismo de réplicas. Dentro de este sector, la demanda de pistolas de balines se ha incrementado significativamente, impulsada por constantes evoluciones tecnológicas que ofrecen una experiencia de uso sumamente precisa y realista.



Fabricación y realismo: réplicas cada vez más sofisticadas

Uno de los factores determinantes en este auge es el nivel de detalle y sofisticación que los fabricantes han logrado alcanzar en los modelos actuales. Lejos quedan las piezas de juguete o de acabados sencillos; hoy en día, el mercado ofrece réplicas construidas con materiales de alta resistencia, como polímeros de ingeniería y aleaciones metálicas (Full Metal), que imitan el peso, el tacto y el funcionamiento de las armas de fuego reales.

A esto se suma la integración de sistemas como el Blowback (mecanismo que simula el retroceso de la corredera al disparar) y el empleo de tecnologías avanzadas de propulsión. Aparte de las clásicas cápsulas de CO2, ganan terreno los sistemas de aire precomprimido, como las carabinas PCP, que aseguran una potencia constante y un grado de precisión muy elevado tanto en pistolas como en armas largas.

Especialistas del sector señalan que catálogos especializados de la tienda Ecommur han registrado una mayor demanda de usuarios que buscan desde pistolas semiautomáticas de balines hasta equipamiento complementario para el tiro de recreación y precisión.



¿Qué exige la normativa para poder poseer una?

A pesar de su popularidad, es fundamental recordar que las pistolas de balines y aire comprimido no son juguetes, sino armas catalogadas dentro de la 4ª categoría según el Reglamento de Armas vigente. Para adquirir y hacer uso legal de una de ellas, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:



Mayoría de edad: Se requiere tener al menos 18 años para comprar y tramitar la documentación correspondiente.



Tarjeta de Armas (Tarjeta Tipo 4): Para poder transportar y utilizar el arma fuera del domicilio (exclusivamente en galerías de tiro o recintos autorizados), es necesario registrarla en el Ayuntamiento del municipio de residencia. La policía local emitirá la tarjeta tras verificar los datos del comprador y la factura de compra con el número de serie.

Limitación de uso: No está permitido portarlas ni utilizarlas en la vía pública o espacios no habilitados para la práctica del tiro.



El crecimiento de esta afición refleja un mercado en plena expansión que aúna innovación, tecnología y deporte, siempre bajo el estricto cumplimiento de las normas de seguridad e higiene gubernamentales.