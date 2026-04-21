Desarrollo sostenible y soluciones de IA en la Moscow Fashion Week

El desarrollo de la plataforma, su importante papel en el apoyo al talento emergente y su firme apuesta por la innovación reafirman, una vez más, el papel de Moscú como una de las principales capitales mundiales de la moda.

De materiales innovadores a tradiciones artesanales

La marca madrileña Madame & Mr. Sibarita presentó su colección, Instinct Naturel, en la pasarela de la Moscow Fashion Week. La firma apostaba por el respeto al medio ambiente y los tejidos orgánicos, como el bambú y la piel vegana de tomate. La marca D.Martina Queen, fundada por Ding Jie (que diseñó el vestuario de las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Pekín), llevó su estética arquitectónica a Moscú, fusionando las tradiciones orientales con un toque moderno. Por su parte, la firma Xuaujin, del emergente diseñador chino Yan Haoyi, trasladó a los asistentes al mundo del patrimonio cultural inmaterial, incorporando antiguas técnicas de bordado Miao y el teñido batik tradicional a siluetas contemporáneas.

La tendencia al desarrollo sostenible viene ocupando un lugar destacado en la Moscow Fashion Week desde hace varias temporadas. Los diseñadores trabajan activamente con tejidos reciclados y upcycling, con el objetivo de producir cero residuos. La marca rusa Za_Za demostró cómo se puede dar una nueva y vibrante vida a los tejidos vintage, mientras que el diseñador Oleg Levitsky incorporaba a sus decoraciones y acabados, incluso los orillos de las telas (normalmente desechados). Este enfoque está marcando el futuro de todo el sector y consiguiendo reconocimiento en todo el mundo. Un ejemplo inspirador es la marca argentina Nous Étudions, que el año pasado presentó en la Patagonia una colección fabricada con Celium, un innovador biocompuesto derivado de los residuos de frutas. Demuestra así, que la moda puede existir en armonía con la naturaleza.

Oleg Levitsky en la Moscow Fashion Week

Moda inteligente

Otra tendencia al alza en la Moscow Fashion Week fue la minuciosa interpretación de los códigos culturales de diferentes épocas. Sasha Barbakov lo ponía de relieve al presentar un gran bolso a cuadros, que recuerda a los que se utilizaban en la Rusia de los noventa para ir de compras al extranjero. La marca Zotēme se inspiró en la estética vanguardista rusa de principios del S. XX, mientras que la diseñadora Zlata Peczkowska tomó referencias de los bordados y trajes folclóricos tradicionales rusos. Las marcas rusas cuentan con el apoyo activo de Wildberries, la mayor plataforma de comercio electrónico del país, que esta temporada se ha convertido en socio general de la Moscow Fashion Week. Esta plataforma de comercio electrónico a gran escala reúne a muchas de las marcas mencionadas, además de a otros diseñadores de Moscú y otras regiones de Rusia.

Sasha Barbakov en la Moscow Fashion Week

Zotēme en la Moscow Fashion Week



La Moscow Fashion Week ha demostrado ser una plataforma fundamental para que las marcas emergentes accedan a mercados internacionales en rápida expansión. Las nuevas tecnologías se han integrado perfectamente en este proceso. Por ejemplo, en el lugar del evento, los visitantes pudieron probarse las colecciones gracias a un probador virtual basado en la inteligencia artificial desarrollado por GigaChat y Sber, socio estratégico del evento. Este probador inteligente permitía a los asistentes ver cómo les quedarían los nuevos diseños. Esta misma tecnología estaba disponible más allá de las salas de los desfiles: los usuarios de toda Rusia podían subir sus fotos y probarse la ropa virtualmente al instante a través del chatbot GigaChat.