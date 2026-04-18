Fiestas Marianas: Catamarca vivirá este domingo la Solemne Procesión de la Virgen del Valle

En el marco de los 135 años de la Coronación Pontificia de la Virgen del Valle, Catamarca vivirá este domingo 19 de abril el cierre del Septenario con la tradicional Solemne Procesión por las calles de la ciudad capital. La jornada, que coincide con el Día Nacional del Compartir, se inscribe además en el Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

La procesión se iniciará en la intersección de calle República y avenida Virgen del Valle, en el sector del Paseo General Navarro —conocido como La Alameda—, donde se encuentra la Corona gigantesca. Desde allí comenzará el paso de las delegaciones de peregrinos frente a la Sagrada Imagen, que estará acompañada por la imagen del Beato Esquiú.

El recorrido continuará por calles Camilo Melet, Mariano Moreno, San Martín, Rivadavia y República, hasta culminar en el Paseo de la Fe, en una de las expresiones religiosas más convocantes de la provincia.

Desde la organización informaron el cronograma previsto para la jornada:

17.00: Concentración de las delegaciones de peregrinos sobre avenida Virgen del Valle Norte.

17.30: Solemne encuentro de María con su pueblo e inicio del paso de las peregrinaciones hacia el Santuario. Posteriormente, se realizará el desplazamiento de la imagen del Beato Mamerto Esquiú y luego la de Nuestra Señora del Valle, acompañada por el obispo de Catamarca, Luis Urbanč, el presbiterio, autoridades, devotos y peregrinos.

Asimismo, se informó que las agrupaciones e instituciones que deseen participar del paso frente a la Sagrada Imagen deben comunicarse con la Secretaría del Santuario Catedral.

Transmisión en vivo

La Solemne Procesión será transmitida a través de las redes sociales del Santuario Catedral y del área de Prensa del Obispado de Catamarca.

Celebraciones del domingo por la mañana

Las actividades litúrgicas comenzarán desde temprano con el siguiente cronograma:

7.00: Rezo del Santo Rosario

8.00: Misa con parroquias del Decanato Centro, con transmisión radial

9.00: Misa solemne presidida por Mons. Luis Urbanč

11.00: Misa para fieles y devotos de la Virgen del Valle

12.00: Rezo del Regina Coeli

De esta manera, Catamarca se prepara para vivir una jornada de profunda devoción mariana, en el cierre de una de las celebraciones religiosas más significativas del calendario local.