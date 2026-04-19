Superclásico: Darío Herrera explicó por qué no cobró penal para River ante Boca

El árbitro Darío Herrera explicó por qué no sancionó penal para River Plate en la última jugada del triunfo 1-0 de Boca Juniors, una acción que generó fuertes reclamos del equipo millonario y encendió la polémica entre hinchas de todo el país, incluidos los de Catamarca.

En la jugada final del partido, los futbolistas de River reclamaron una infracción de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área. Sin embargo, el juez decidió no sancionar la pena máxima ni revisar la acción en el VAR.

Según informó el periodista Germán García Grova, de TyC Sports, Herrera explicó tras el encuentro: "Evalué que el contacto de Blanco es sin fuerza para derribar a Martínez Quarta, que siente el contacto y se deja caer".

El reclamo de River en la última jugada

Los jugadores del conjunto millonario sostuvieron que el defensor empujó a Martínez Quarta dentro del área a los 48 minutos del segundo tiempo. Por ese motivo, tras el pitazo final, varios futbolistas se acercaron al árbitro para reclamar la decisión.

"Me extraña de vos que vas a ir al Mundial. Siempre lo mismo. No me deja jugar la pelota, es penal", le expresó Martínez Quarta al árbitro. Herrera respondió brevemente: "No, Chino, vos sabés que no".