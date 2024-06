El curioso fenómeno de los juegos de cartas en internet

. A diferencia de los tiempos iniciales, se pueden llevar a cabo un sinfín de actividades. Ya no solamente se conecta uno para trabajar, estudiar o comunicarse con sus seres queridos, sino que ahora gran parte del porcentaje del tiempo libre se destina al entretenimiento y ocio, aquellas prácticas en las que se dan largos periodos de desconexión y relajación. En este artículo, queremos poner el foco en las cartas, un elemento muy físico que, como sucede en muchos otros casos, también se ha digitalizado.

El inicio de los naipes data del siglo XI, pero no fue hasta la década de los 90 que los primeros juegos fueron apareciendo en las computadoras del hogar. Se convirtieron en uno de los pasatiempos que migró de forma más rápida del campo físico al virtual, con clásicos que cautivaron a todo el mundo como el solitario, el bridge, el póker o el blackjack. En este proceso de normalización, jugaron un papel clave compañías de programas informáticos como Microsoft, que instalaba algunos títulos por defecto en sus aparatos y así fueron ganando público.

Los tiempos actuales no tienen nada que ver con hace cuatro décadas. Si bien la esencia de los ejemplos más tradicionales se mantiene, se ha innovado en la forma de consumirlos y presentarlos al público. Del mismo modo, han ido saliendo nuevos entretenimientos, más modernos y contemporáneos, que ya no usan la clásica barajas inglesa o española. Las cartas siguen estando muy de moda, pero con nombres como Magic o UNO que, aunque lleven un largo recorrido a sus espaldas y tengan mucha popularidad, no tienen los siglos de historia que tienen otras.

La evolución de los clásicos

Lejos de lo que algunos podían pensar hace años, jugar al blackjack online se ha adaptado a los nuevos tiempos de diferentes maneras. En primer lugar, gracias a la consolidación de las redes, permite realizar partidas en cualquier situación y dispositivo, sin importar el momento del día. En segundo, ha conseguido brindar una experiencia muy parecida a la de los salones especializados de antes, con un crupier real dirigiendo la sesión en tiempo real y abriendo la puerta a la interacción de los usuarios. Además, han proliferado nuevas variantes y modalidades basadas en las tendencias digitales más novedosas del sector.

Siguiendo el progreso del juego 21, también encontramos el baccarat y el póker, dos de los compañeros habituales del casino online. Pero si hay otro pasatiempo que no lo ha tenido fácil para entrar en las pantallas, este es el bridge. Parte de su dificultad se encuentra en que se lleva a cabo con cuatro jugadores, dos parejas. Lo que para muchos podría ser un escollo, se ha convertido en una ventaja, pues la red permite a los aficionados entablar una partida en todo momento y conocer otros jugadores, algo que en los salones físicos era francamente complicado.

También cabe mencionar al solitario que, si bien usa la baraja inglesa y nació en el siglo XVIII, su popularidad le llegó con las primeras computadoras. Como hemos dejado entrever antes, fue un gigante de la programación como Microsoft quien lo catapultó a la fama en 1990. Todos los sistemas operativos llevaban instalado este pasatiempo que, como su nombre indica, no requería de compañía alguna para ofrecer un buen momento y, además, tampoco necesitaba de conexión a internet. Su relevancia fue tal que pasó a los celulares en forma de aplicación cuando estos entraron en la vida diaria de la sociedad.

Juegos digitales modernos

Una de las tendencias que estamos viendo al repasar prácticas como el bridge o el blackjack es que primero tuvieron lugar en el mundo físico para luego pasar al digital. Esta tendencia también la siguen los pasatiempos de cartas más modernos como sería el UNO online, uno de sus máximos exponentes. Originario de 1971, primero causó furor en las sobremesas de amigos y familiares para luego llegar a los dispositivos inteligentes. Aprovechando su enorme popularidad, fue ampliando su audiencia potencial con las partidas a distancia propuestas a través de navegadores y aplicaciones móviles.

No podíamos obviar de este repaso de los naipes al juego Magic: The Gathering Online, que tiene millones de aficionados en la red. Se creó en 2002, cuando ya se estaba consolidando internet como plataforma de ocio y su principal objetivo era brindarles a los coleccionistas las mismas prestaciones que el mundo físico. Poco a poco fueron rompiendo con el pasado e innovando, sacando el máximo provecho de las ventajas de la red, como eran los eventos y torneos en línea. Mientras que en mundo tangible todo sucedía más lento, en el universo virtual había más dinamismo y facilidad de creación.

Más reciente fue en su día el fenómeno Yu-Gi-Oh! procedente de tierras niponas. En 1999, el manga de gran éxito en Asia lanzó unas cartas coleccionables y, en 2016, vieron la oportunidad de llevarlas directamente a todo tipo de pantallas: celulares, tabletas y computadoras. Así se creaba un universo totalmente nuevo, capaz de conectar a usuarios de todo el mundo y crear nuevos eventos, personajes y misiones. De este modo, se ampliaba la experiencia hasta límites inimaginables, pasando de lo que antes se limitaba a un trozo de papel con un dibujo y texto a las mil y una posibilidades que hay en internet.

Todos los ejemplos repasados tienen como punto en común que han aprovechado el campo virtual para crecer e innovar en sus contenidos, pero no solo eso. Han encontrado en la red un espacio donde dar cabida a todos sus seguidores, permitiendo la celebración de partidas sin apenas inconvenientes y demostrando que existe una comunidad detrás. Hay actividades más modernas, como UNO o Magic, y otras más antiguas, como el póker o el solitario, pero todas han demostrado saber convivir y encontrar su nicho de usuarios en un universo que contempla una infinidad de posibilidades de entretenimiento.