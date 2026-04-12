Nelson Castro y una confesión que nadie esperaba: "Inhalando cocaína"

En medio de su programa en Radio Rivadavia, Nelson Castro sorprendió con un testimonio tan inesperado como profundamente conmovedor. Lejos del análisis coyuntural o político que suele caracterizar su espacio, el periodista y médico neurólogo se sumergió en una experiencia personal que, según sus propias palabras, lo marcó para siempre.

El episodio remite a 1986, cuando Castro se encontraba en Cleveland, Estados Unidos, realizando una especialización médica. En ese contexto de formación profesional, exigencia académica y convivencia hospitalaria, ocurrió una situación que lo enfrentó a un dilema ético de enorme magnitud.

El hallazgo que desató la crisis

Todo sucedió en el ámbito hospitalario, donde compartía tareas y habitación con un colega canadiense. En un momento completamente inesperado, Castro se encontró con una escena que lo dejó en estado de shock: su compañero estaba inhalando cocaína dentro del cuarto que ambos compartían.

"Fue muy impactante", reconoció al aire, reconstruyendo con precisión ese instante que alteró no solo la dinámica laboral, sino también su percepción del entorno profesional en el que se encontraba.

El hallazgo no era menor. No se trataba únicamente de una conducta personal cuestionable, sino de una situación con implicancias directas sobre la seguridad de los pacientes, la responsabilidad médica y el cumplimiento de las normas legales.

La decisión de intervenir

Lejos de optar por el silencio o la evasión, Castro decidió actuar con firmeza. Enfrentó a su colega de manera directa, exponiendo con claridad las consecuencias de lo que estaba ocurriendo.

En su relato, detalló el tenor de esa conversación:

"Tenemos un problema" , le dijo, marcando desde el inicio la gravedad de la situación.

, le dijo, marcando desde el inicio la gravedad de la situación. Señaló la imposibilidad de continuar trabajando en esas condiciones: "No puedo trabajar con alguien así" .

. Expresó su preocupación por la seguridad: "Me generás una inseguridad" .

. Subrayó las implicancias éticas y legales: "Esto es un problema para los pacientes y también legal".

Pero su intervención no se limitó a una advertencia. Castro fue más allá y planteó una disyuntiva concreta: el propio médico debía informar la situación a las autoridades del hospital o, de lo contrario, lo haría él.

El quiebre y la confesión

La reacción del colega canadiense fue inmediata y profundamente humana. Se quebró en llanto y confesó el temor que lo atravesaba: "Nelson, esto me puede costar mi carrera".

La respuesta de Castro, lejos de suavizar el momento, fue contundente y reveladora del trasfondo del problema: "Te puede costar tu vida".

Esa frase sintetizó no solo la gravedad de la adicción, sino también el sentido último de su intervención: no se trataba únicamente de preservar estándares profesionales, sino de evitar una posible tragedia personal.

Un desenlace que abrió una segunda oportunidad

Finalmente, el médico canadiense tomó la decisión de llevar el caso a las autoridades del hospital. El desenlace, lejos de una sanción definitiva o expulsión inmediata, abrió una puerta a la recuperación.

El colega recibió una licencia de un año para someterse a un tratamiento de rehabilitación. Este punto resulta clave en la historia, ya que evidencia un abordaje institucional que priorizó la recuperación por sobre el castigo.

Los resultados fueron positivos:

Logró recuperarse de su adicción.

Continuó su carrera profesional.

Llegó a desempeñarse como profesor en la Facultad de Medicina de Toronto.

Con el tiempo, se retiró de la profesión.

El reencuentro y la dimensión del impacto

Años más tarde, el destino volvió a cruzar sus caminos. Castro recordó que volvió a ver a su colega una década después de aquel episodio. Ese reencuentro no fue un simple intercambio casual, sino la confirmación del impacto de aquella intervención.

"Lo volví a ver después de 10 años y siempre decía que ese momento le salvó la vida", relató, visiblemente movilizado.

Esa frase, pronunciada por quien atravesó la crisis, resignifica todo el episodio y lo eleva de una anécdota personal a una lección de vida.