Catamarca: comió en un carro de comidas rápidas y fue detenido tras negarse a pagar

Un hombre fue aprehendido en la madrugada de este domingo en la ciudad de Catamarca, acusado de consumir alimentos en un carro de comidas rápidas y retirarse sin abonar.

El procedimiento se inició alrededor de las 6:30, cuando efectivos de la Comisaría Séptima acudieron a la intersección de avenida México y calle Guatemala, en el barrio Parque América, tras un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias 911.

En el lugar, el propietario del puesto gastronómico informó que un individuo había consumido distintos alimentos, se tornó agresivo y se retiró sin pagar.

Con las características aportadas, los uniformados ampliaron el recorrido y, en la esquina de calle Haití y avenida México, lograron aprehender al presunto autor, un hombre de apellido Cabrera, de 47 años.

El sospechoso fue trasladado a la seccional policial y quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las directivas a seguir.