¿Vuelve la lluvia este lunes a Catamarca?: qué dice el SMN

Casi llegando a la primera quincena de abril, el clima se vuelve inestable otra vez por lo menos por un par de días. Para comprobarlo, la jornada estará marcada por la inestabilidad climática, con un escenario que irá de menor a mayor a medida que avancen las horas.

De hecho, este lunes tenía anunciado que iba a arrancar la madrugada y la mañana con lloviznas, con una probabilidad de precipitación, según el Servicio Meteorológico Nacional, de entre 10% y 40%. En esas franjas horarias, la temperatura se ubicará entre los 20 grados y 23 grados, con vientos del Norte de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones desmejorarán con la llegada de tormentas, que se mantendrán también durante la noche. Para ese tramo del día, la probabilidad de precipitaciones ascenderá a entre 40% y 70%.

La temperatura máxima prevista es de 27 grados por la tarde, mientras que en el final de la jornada volverá a descender hasta los 21 grados. Además, el viento incrementará su intensidad, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas estimadas entre 42 y 50 km/h.

De esta manera, el inicio de semana estará atravesado por un tiempo cambiante, con humedad, lluvias débiles en las primeras horas y tormentas previstas para el cierre de la jornada.