Golpe al narcotráfico en Catamarca: incautan más de 6 kilos de droga y detienen a dos hombres

En la jornada de hoy, y tras una ardua tarea investigativa, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, actuando bajo las directivas del Juzgado Federal, llevaron adelante un importante procedimiento contra el narcotráfico en el sur de la Capital.

El despliegue operativo se concretó en el Loteo Plumez, donde los investigadores irrumpieron en dos viviendas con órdenes de allanamiento previamente libradas. Estas medidas judiciales fueron el resultado de un proceso investigativo sostenido, orientado a desarticular posibles puntos de comercialización de estupefacientes en la zona.

La intervención policial se ejecutó de manera simultánea en ambas moradas, permitiendo asegurar el perímetro y evitar cualquier intento de fuga o destrucción de pruebas. El accionar coordinado fue clave para garantizar el éxito del operativo.

Secuestro de drogas, dinero y elementos clave

Durante los allanamientos, los efectivos lograron incautar una importante cantidad de sustancias ilícitas, dinero en efectivo y elementos vinculados a la comercialización de drogas.

Entre los elementos secuestrados se destacan:

$4.340.320 pesos en efectivo

Dos balanzas digitales tipo grameras

Tres teléfonos celulares

Tres paquetes envueltos en plástico con sustancia herbácea

Varios envoltorios con polvo de color blanco

Dos plantines de la variedad cannabis sativa

Las sustancias incautadas fueron sometidas a las pruebas de campo correspondientes, las cuales arrojaron resultados positivos para estupefacientes. En detalle:

6,462 kilogramos de marihuana

44 gramos de cocaína

Todo el material quedó en calidad de secuestro, a disposición de la Justicia interviniente, que continuará con las diligencias pertinentes en el marco de la causa.

Detenciones y avance de la causa judicial

En el marco de las medidas judiciales ejecutadas, los efectivos policiales procedieron a la detención de dos personas de sexo masculino, de 44 y 52 años de edad.

Ambos individuos fueron trasladados y alojados en dependencias policiales, donde permanecen a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia. Su situación procesal será definida conforme avance la investigación y se analicen las pruebas recolectadas durante los procedimientos.

Las detenciones representan un paso significativo dentro de la causa, ya que se trata de los presuntos responsables de las actividades ilícitas detectadas en los domicilios allanados.

Un operativo que expone la magnitud del circuito ilegal

El volumen de droga incautada, junto con la cantidad de dinero en efectivo y los elementos utilizados para el fraccionamiento, pone de relieve la dimensión del circuito ilegal que operaba en el sector.

Las balanzas digitales tipo grameras, los envoltorios y los teléfonos celulares secuestrados constituyen indicios relevantes sobre la posible estructura de comercialización, mientras que el dinero en efectivo refuerza la hipótesis de una actividad sostenida en el tiempo.

Asimismo, la presencia de plantines de cannabis sativa evidencia la existencia de cultivo, lo que amplía el alcance de la investigación más allá de la simple distribución.