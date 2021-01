Los 10 juegos que generaron más ganancias en 2020

Call of Duty: Modern Warfare y Warzone fue el videojuego que más ganancias generó en 2020. Según informó la firma SuperData, el battle royale de Activision embolsó un total de u$s1.913 millones a lo largo del año pasado.

En el segundo lugar del Top 10 aparece el FIFA 20, que generó u$s1.083 millones. El podio lo cierra el GTA, que generó u$s911 millones de ganancias

El cuarto y quinto lugar lo ocupan el NBA 2K21 y 2K20. El primero obtuvo réditos por u$s889 millones y el segundo por u$s771 millones.

Las primera diez posiciones las completan Call of Duty: Black Ops Cold War (u$s678 millones), Animal Crossing: New Horizons (u$s654 millones), Cyberpunk 2077 (u$s609 millones), The Sims 4 (u$s462 millones) y Doom Eternal (u$s454 millones).

Los 10 juegos que más ganancias generaron en 2020