La revolución ecológica en la industria: el futuro del control térmico

En este contexto de transición energética ineludible, los Sistemas de refrigeración han dejado de ser simples equipos mecánicos para convertirse en piezas clave de la sostenibilidad corporativa global. Desarrolladores con más de un siglo de trayectoria, como Mayekawa a través de su línea MYCOM, están liderando este cambio de paradigma al sustituir los gases sintéticos tradicionales por refrigerantes naturales, demostrando que el alto rendimiento técnico y la protección de la capa de ozono pueden ir de la mano.

El fin de los gases fluorados y el auge de las alternativas naturales

Durante décadas, la industria dependió de los hidrofluorocarbonos (HFC) y el freón para conservar alimentos, procesar químicos y mantener cadenas de frío logísticas. Hoy, la normativa internacional y la conciencia ambiental empujan hacia soluciones que minimicen el impacto en el calentamiento global.

La respuesta tecnológica actual se centra en el uso de elementos presentes en la naturaleza, como el amoníaco, el dióxido de carbono (CO2) y el propio aire, integrados en maquinarias de alta precisión que reducen drásticamente el consumo eléctrico.

PascalAir: cuando el aire se convierte en el mejor aliado

Uno de los avances más disruptivos en el sector de las ultrabajas temperaturas es la tecnología PascalAir. Diseñado para operar en rangos extremos que van desde los -50 °C hasta los -100 °C, este sistema utiliza el ciclo del aire como fluido de trabajo, eliminando por completo la necesidad de refrigerantes químicos.

Al prescindir de los HFC, el impacto ambiental directo es nulo. A nivel operativo, esta innovación logra reducir el consumo de energía hasta en un 50 % frente a los sistemas convencionales de presión de vapor. Su aplicación está transformando procesos altamente exigentes, tales como:

La conservación a gran escala de atún.

La molienda criogénica para el reciclaje de electrodomésticos.

La fabricación de semiconductores en la industria tecnológica.

Procesos de liofilización médica y farmacéutica.

Seguridad y eficiencia técnica: sistemas en cascada y línea NewTon

Para aquellas industrias que requieren temperaturas internas de -40 °C o inferiores, el mercado avanza hacia los sistemas de refrigeración en cascada NH3 / CO2. Esta ingeniería utiliza amoníaco para el ciclo de alta temperatura y dióxido de carbono como refrigerante secundario para el de baja temperatura. Esta combinación no solo es altamente eficiente, sino que aísla y minimiza significativamente los riesgos operativos históricamente asociados al uso exclusivo de amoníaco.

Por otro lado, la línea de equipos NewTon representa el estándar moderno en instalaciones libres de freón. Estos sistemas incorporan compresores con motores de imán permanente interior (IPM) y controladores inteligentes que reducen la demanda eléctrica de toda la planta. La versatilidad de la línea permite su adaptación mediante modelos específicos:

NewTon C y R: Optimizados para grandes almacenes frigoríficos.

NewTon F: Diseñados para congeladores de grado industrial continuo.

NewTon S: Desarrollados especialmente para el mantenimiento de pistas de hielo.

Adaptabilidad sin límites

La magnitud de las operaciones industriales modernas no admite soluciones genéricas. Por ello, la tendencia apunta hacia unidades condensadoras hechas a medida, capaces de escalar desde los 30 kW hasta los 8500 kW de capacidad de enfriamiento. Desde el sector de alimentos y bebidas, hasta la logística marítima y la industria del petróleo y gas, la adaptabilidad térmica dicta el ritmo del mercado.

En conclusión, la refrigeración industrial ha entrado en una nueva era. La adopción de tecnologías ecológicas, eficientes y seguras ya no es una proyección a futuro, sino la realidad operativa que define a las empresas líderes del presente.



