Las camisas y blusas son de esas prendas que resuelven más de lo que parece. Van a la oficina con un pantalón sastrero, a un almuerzo con jeans y a una salida con falda y algún accesorio. El problema es que no todas sirven para todo: el corte, la tela y el largo cambian por completo el resultado. Esta guía repasa qué mirar antes de comprar, cómo usarlas según la ocasión y dónde conseguir buena variedad en Argentina.

Camisa, blusa o sobrecamisa: en qué se diferencian

Aunque muchas veces se usan como sinónimos, no son lo mismo.

Camisa: tiene cuello, botones al frente y una estructura más definida. Es la opción más versátil para ámbitos formales o de trabajo.

tiene cuello, botones al frente y una estructura más definida. Es la opción más versátil para ámbitos formales o de trabajo. Blusa: es más liviana y suelta, con escotes, mangas y caídas más variadas. Suele tener detalles como volados, frunces o lazos, y funciona mejor en looks informales o de salida.

es más liviana y suelta, con escotes, mangas y caídas más variadas. Suele tener detalles como volados, frunces o lazos, y funciona mejor en looks informales o de salida. Sobrecamisa: es más gruesa y amplia, pensada para usarse abierta sobre una remera o un top. Cumple el rol de una campera liviana en los días de entretiempo.

Cómo elegir la camisa según tu cuerpo

No hay reglas fijas, pero algunos criterios ayudan a acertar:

Si querés estilizar la silueta, buscá camisas entalladas o con pinzas, que marquen la cintura sin apretar. Usarlas por dentro del pantalón también ayuda.

buscá camisas entalladas o con pinzas, que marquen la cintura sin apretar. Usarlas por dentro del pantalón también ayuda. Si preferís comodidad, los cortes oversize o rectos dan libertad de movimiento. Para que no te desdibujen, combinalos con una parte de abajo más ajustada.

los cortes oversize o rectos dan libertad de movimiento. Para que no te desdibujen, combinalos con una parte de abajo más ajustada. Si tenés hombros anchos, los escotes en V y las mangas sin hombreras equilibran la figura.

los escotes en V y las mangas sin hombreras equilibran la figura. Si sos de baja estatura, elegí largos que terminen a la altura de la cadera o un poco más arriba, y evitá las camisas muy largas fuera del pantalón.

En cualquier caso, el talle es lo primero: los botones no deberían tirar al cerrarse y los hombros tienen que coincidir con la costura. Si comprás online, revisá siempre la guía de talles de la tienda. Algunas marcas, como Indian, tienen camisas y blusas para mujer del XS al 3XL, algo útil si te cuesta encontrar tu talle en las tiendas más tradicionales.

Qué camisa usar según la ocasión

Para la oficina

Las camisas lisas en blanco, celeste, beige o gris son una base segura. Con un pantalón recto o sastrero y un blazer arman un look formal sin esfuerzo. Si el ambiente de trabajo es más relajado, una blusa de color plano con pantalón de vestir funciona igual de bien.

Para el día a día

Acá hay más libertad: camisas estampadas, a rayas o en colores como verde, rosa o amarillo. Con jeans y zapatillas quedan frescas; anudadas a la cintura le dan un aire más descontracturado.

Para una salida

Las blusas con detalles o en tonos intensos, como el negro, el rojo o los metalizados, levantan cualquier look nocturno. Con una falda o un pantalón de tiro alto y un calzado con algo de taco, resuelven sin necesidad de vestido.

Colores y estampados que no fallan

Si estás armando un placard funcional, conviene tener al menos una camisa blanca, una en un tono neutro (camel, natural o gris) y una de color o estampada para cortar la rutina. La camisa blanca es la más versátil de todas: combina con cualquier parte de abajo y se adapta tanto a looks formales como informales. Los estampados chicos, como los lunares o las rayas finas, son más fáciles de combinar que los grandes.

5 ecommerce para comprar camisas y blusas de mujer en Argentina

Indian es una marca de moda femenina con presencia en Argentina y Uruguay, y una de las tiendas online con más variedad en esta categoría. En su sección de camisas y blusas de mujer reúne más de 150 modelos entre camisas, blusas y sobrecamisas.

Lo que más destaca de su propuesta:

Variedad de colores: desde blancos, negros y neutros hasta celestes, verdes, rosas, violetas, rojos y estampados, además de opciones metalizadas para la noche.

desde blancos, negros y neutros hasta celestes, verdes, rosas, violetas, rojos y estampados, además de opciones metalizadas para la noche. Talles amplios: van del XS al 3XL, algo que no todas las marcas ofrecen en esta categoría.

van del XS al 3XL, algo que no todas las marcas ofrecen en esta categoría. Facilidades de compra: cuotas sin interés, pago con Mercado Pago y promociones bancarias que se renuevan.

cuotas sin interés, pago con Mercado Pago y promociones bancarias que se renuevan. Envíos: retiro gratis en puntos de pickup y opción de envío express.

retiro gratis en puntos de pickup y opción de envío express. Guía de talles y política de cambios disponibles en el sitio, algo clave para comprar ropa online sin sorpresas.

Además, la tienda permite filtrar por tipo de prenda, color y talle, lo que hace más fácil encontrar lo que buscás entre tantos modelos.

2. Zara

La cadena española tiene tienda online en Argentina con una sección de camisas y blusas muy amplia: modelos lisos, a rayas, estampados, satinados y de jean. Es una buena opción para seguir las tendencias de cada temporada, con colecciones que se renuevan seguido.

3. Ver

La marca argentina vende online en todo el país y tiene una categoría propia de camisas y blusas dentro de su colección de temporada. Ofrece cuotas sin interés, cambios y devoluciones, y propuestas en cápsulas como sastrería y tejidos.

4. Desiderata

Con un estilo más romántico y relajado, Desiderata tiene una línea de camisas que combina bien con sus jeans y prendas de lino. Ofrece hasta 6 cuotas sin interés y envío a domicilio.

5. Mercado Libre

El marketplace reúne tiendas oficiales de marcas de indumentaria femenina con camisas y blusas en todos los estilos. Su principal ventaja es la velocidad de entrega y la posibilidad de comparar muchas opciones en un solo lugar; conviene comprar en tiendas oficiales y revisar bien la tabla de talles de cada vendedor.

Cinco formas de combinar una camisa