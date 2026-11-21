El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana marcado por la inestabilidad climática en la Capital, con lluvias y tormentas durante ambas jornadas. Además, se esperan ráfagas de viento y temperaturas que tendrán variaciones entre el sábado y el domingo.

Para este sábado 21 de noviembre, se prevén lluvias aisladas durante la mañana y tormentas aisladas por la tarde. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mantenerse con cielo mayormente nublado. En cuanto al viento, soplará desde el sector noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

La temperatura se ubicará entre los 23 grados de mínima y los 30 grados de máxima.

En tanto, para el domingo 22 de noviembre, el organismo nacional pronostica tormentas durante la mañana y chaparrones por la tarde. Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado.

El viento comenzará soplando desde el sector sur y luego rotará hacia el noreste. La temperatura tendrá un descenso respecto de la jornada anterior, con una mínima de 20 grados y una máxima prevista de 26 grados.