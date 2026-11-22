En el espacio existe un cuerpo rocoso que, pese a medir apenas unos 11 metros de diámetro, consiguió despertar interrogantes entre los científicos. Se trata de 1998 KY26, un objeto que orbita alrededor del Sol y cuyo comportamiento no puede explicarse únicamente mediante la acción de la gravedad.

Su movimiento presenta aceleraciones inusuales que provocan pequeñas desviaciones respecto de la trayectoria orbital que debería describir de acuerdo con las leyes del movimiento planetario formuladas por Johannes Kepler, principios que durante generaciones fueron enseñados a estudiantes de física.

Aunque las diferencias son minúsculas, tienen suficiente importancia como para abrir un debate científico sobre su naturaleza. Las preguntas comenzaron a multiplicarse: ¿es un cometa, un asteroide o un objeto de características completamente diferentes?

Incluso surgieron hipótesis mucho más llamativas, relacionadas con la posibilidad de que fuera una nave espacial perdida. Sin embargo, no existen elementos que permitan sostener que se trate de una nave extraterrestre y tampoco parece probable que sea una antigua nave soviética.

1998 KY26 fue descubierto en 1998 por Tom Gehrels, astrónomo de la Universidad de Arizona. En aquel momento, sus características iniciales hicieron pensar que se trataba de un asteroide. No obstante, las particularidades de su aceleración llevaron a los investigadores a reconsiderar aquella clasificación.

La hipótesis del cometa oscuro y el problema de la temperatura

Una de las primeras explicaciones que intentó resolver el misterio fue la posibilidad de que 1998 KY26 fuera un cometa oscuro, es decir, un cuerpo que presenta características cometarias, pero que no tiene la tradicional cola visible formada por partículas de polvo.

En los cometas, esa cola suele producirse cuando el calor del Sol provoca la vaporización del hielo enterrado en su superficie. El proceso recibe el nombre de sublimación y puede generar fuerzas capaces de modificar el movimiento del objeto. Bajo esa hipótesis, la liberación de materiales podría explicar las aceleraciones observadas en 1998 KY26, incluso si no se distinguía una cola característica.

Sin embargo, una nueva investigación publicada en la revista científica Icarus profundizó las dudas sobre esa posibilidad. El artículo señaló que la temperatura promedio del objeto ronda los -47 °C, un valor que se encuentra muy por encima del umbral necesario para la presencia de hielo.

El dato representa un obstáculo importante para la explicación del cometa oscuro.

"Si algo tiene hielo, entonces es un cometa", explicó Darryl Z. Seligman, profesor asistente de Física y Astronomía en la Universidad Estatal de Michigan y uno de los principales defensores de esa hipótesis.

El investigador reconoció que la temperatura constituye un problema para esa interpretación. "La superficie de KY26 es demasiado cálida", señaló durante una entrevista.

De esa manera, una de las explicaciones que inicialmente parecía más sencilla perdió fuerza frente a los nuevos datos científicos. Seligman también advirtió sobre las dificultades que existen para estudiar determinados cuerpos espaciales, particularmente aquellos que se encuentran muy cerca de la Tierra.

"No hay demasiados datos sobre objetos muy cercanos a la Tierra. Son extremadamente pequeños y tenues", afirmó, al describir las limitaciones que enfrentan los investigadores para obtener información precisa.

La polémica hipótesis de una nave espacial soviética

Mientras los científicos analizaban las explicaciones relacionadas con su naturaleza cometaria o asteroidal, apareció una propuesta mucho más controvertida.

Avi Loeb, astrofísico de Harvard, conocido por sus investigaciones y controversias como uno de los principales cazadores de posibles señales de vida extraterrestre de Estados Unidos, sostuvo que 1998 KY26 podría no ser ni un cometa ni un asteroide. En declaraciones a Fox News Digital, planteó que el objeto sería en realidad Phobos 1, una nave espacial no tripulada lanzada por la Unión Soviética en 1988 con el objetivo de visitar Marte.

La misión se perdió aproximadamente dos meses después de su lanzamiento.

De acuerdo con la hipótesis de Loeb, aquella nave habría permanecido durante décadas oculta a plena vista, hasta ser identificada bajo la denominación astronómica 1998 KY26. El astrofísico presentó por primera vez esa posibilidad en un artículo que escribió junto con otro investigador y que fue publicado en internet en mayo pasado.

Sin embargo, la propuesta también encontró cuestionamientos. Así como Loeb descartó la hipótesis del cometa oscuro defendida por Seligman, otros especialistas rechazaron la posibilidad de que el objeto sea una nave espacial soviética.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, descartó esa interpretación y aseguró que no existía evidencia de que 1998 KY26 fuera "otra cosa que un asteroide".

La discusión también recibió aportes de Bryce Bolin, científico de Eureka Scientific Inc., una corporación dedicada a la investigación que estudió el objeto.

"Hay todo tipo de basura espacial ahí afuera", expresó Bolin. Sin embargo, consideró que las características físicas de 1998 KY26 no coinciden con las de una nave espacial. "Pero este objeto es demasiado pesado, demasiado denso", agregó, y sostuvo que su densidad es la que cabría esperar de una roca.

El tamaño del objeto cambió la interpretación científica

Una de las claves para comprender el comportamiento de 1998 KY26 surgió de una investigación publicada en 2025, que modificó de manera considerable las estimaciones anteriores sobre sus dimensiones.

El estudio demostró que su diámetro era apenas un tercio del calculado previamente.

Para Bolin, ese resultado tuvo una importancia enorme porque permitió que los científicos reconsideraran las fuerzas que podían estar actuando sobre el cuerpo rocoso. La modificación de su tamaño estimado cambió la manera de interpretar su aceleración y abrió la posibilidad de encontrar una explicación sin necesidad de recurrir a la presencia de hielo o a hipótesis relacionadas con tecnología espacial.

Aproximadamente un mes después de ese hallazgo, Davide Farnocchia, ingeniero de navegación del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ubicado en Pasadena, California, junto con varios colegas, presentó una explicación novedosa. La propuesta comenzó a tener sentido a partir de la corrección del diámetro de 1998 KY26: su aceleración inusual podría estar siendo impulsada por el Sol.

La presión de radiación solar como explicación

La explicación planteada por los investigadores se relaciona con la energía que llega desde el Sol en forma de luz. Aunque pueda parecer insignificante, los fotones que componen la luz poseen impulso y pueden ejercer una fuerza sobre los objetos que encuentran en su camino.

David Jewitt, director del Instituto de Planetas y Exoplanetas de la Universidad de California en Los Ángeles, explicó el mecanismo.

"Los fotones de luz tienen impulso. Es muy pequeño por fotón, pero hay una enorme cantidad de fotones", señaló. A partir de ese principio, el investigador sostuvo que la presión ejercida por la luz puede ser suficiente para empujar cuerpos que no tengan dimensiones demasiado grandes.

Este fenómeno se conoce como presión de radiación y podría explicar parte del comportamiento observado en 1998 KY26.

Además, los científicos consideran que podría actuar conjuntamente con otro mecanismo denominado efecto Yarkovsky, que describe la fuerza producida por un objeto cuando emite calor después de haber absorbido luz solar.

La combinación de ambos fenómenos ofrecería una explicación física para las aceleraciones que inicialmente habían generado tantas dudas. La hipótesis recibió un respaldo institucional cuando, en un comunicado publicado el domingo, la NASA afirmó que las fuerzas de radiación solar estaban actuando sobre 1998 KY26.

De esta manera, las investigaciones comenzaron a concentrarse en mecanismos relacionados con la interacción entre la energía solar y las características físicas del pequeño cuerpo rocoso.

La cancelación de la misión japonesa Hayabusa2

Otra de las expectativas científicas para resolver el misterio estaba relacionada con una misión espacial japonesa. La agencia espacial de Japón esperaba obtener información directa sobre 1998 KY26 mediante la sonda Hayabusa2, cuya llegada al objeto estaba prevista para 2031.

La visita representaba una oportunidad para estudiar de cerca sus características y avanzar en la comprensión de su comportamiento. Sin embargo, el lunes las autoridades japonesas anunciaron la cancelación de ese encuentro. La decisión fue atribuida a problemas en el motor de la nave.

Como consecuencia, Hayabusa2 modificará su destino y viajará hacia otro cuerpo celeste: el asteroide 2015 BM510.

Se espera que la sonda llegue a ese objeto entre 2028 y 2029. La cancelación significa que la misión ya no tendrá como objetivo visitar 1998 KY26 en 2031, tal como estaba previsto inicialmente.

¿Existe riesgo de que impacte contra la Tierra?

Pese a las dudas científicas que todavía rodean al objeto, Seligman aseguró que no está preocupado por la posibilidad de que 1998 KY26 termine impactando contra nuestro planeta.

El investigador de la Universidad Estatal de Michigan señaló que existen organismos especializados que realizan un seguimiento exhaustivo de los objetos que se desplazan por las cercanías de la Tierra. Entre ellos mencionó a la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, encargada de monitorear los cielos y observar cuerpos que podrían representar un peligro.

Seligman destacó la capacidad de estos organismos para desarrollar sus tareas de vigilancia y seguimiento.

"Son realmente buenos en lo que hacen", afirmó. Finalmente, buscó transmitir tranquilidad frente a las especulaciones sobre un eventual impacto: "No tenemos de qué preocuparnos".