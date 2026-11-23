Catamarca volverá a estar bajo condiciones de inestabilidad meteorológica durante las próximas jornadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la madrugada de este martes, con alcance sobre distintos departamentos del centro, este y la zona serrana de la provincia.

El aviso contempla la posibilidad de fenómenos meteorológicos que podrían presentar intensidad variable, con algunas tormentas localmente fuertes y precipitaciones abundantes en períodos cortos. La advertencia comprende al Valle Central, sectores del este provincial y áreas serranas, por lo que una importante extensión del territorio catamarqueño estará alcanzada por el pronóstico de condiciones adversas.

De acuerdo con la información difundida por el organismo nacional, los departamentos incluidos en la alerta son Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo, además de la zona serrana de Pomán.

La advertencia meteorológica señala que el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad localmente fuerte. Entre las características previstas se encuentra la abundante caída de agua en cortos períodos, una condición que podría generar acumulaciones importantes de precipitaciones en lapsos reducidos.

Lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes

El informe del SMN detalla que las tormentas podrían presentarse acompañadas por distintos fenómenos meteorológicos. Entre ellos se mencionan la ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas fuertes, además de precipitaciones intensas concentradas en períodos breves.

Uno de los aspectos destacados de la advertencia está relacionado con los valores de agua que podrían acumularse durante el desarrollo de estos fenómenos. El organismo estimó precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, aunque aclaró que esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Esto significa que, dentro de las zonas alcanzadas por la alerta, podrían registrarse diferencias en la intensidad de las precipitaciones y en los acumulados de lluvia. Mientras algunas áreas podrían experimentar tormentas aisladas, otras podrían recibir fenómenos localmente más fuertes, con importantes cantidades de agua en poco tiempo.

La posibilidad de granizo y la presencia frecuente de actividad eléctrica forman parte de los elementos considerados en la advertencia, junto con las ráfagas fuertes que podrían acompañar el desarrollo de las tormentas.

El martes comenzará con tormentas y una máxima de 24 grados

Además de la advertencia por fenómenos meteorológicos, el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones térmicas. Entre el martes y el jueves se espera un descenso de la temperatura, con máximas que se ubicarán entre los 24 y los 26 grados durante las tres jornadas.

Para este martes, el SMN anuncia una temperatura máxima de 24 grados, en una jornada marcada por la presencia de fuertes tormentas desde la madrugada y hasta la tarde.

La inestabilidad será uno de los principales componentes del panorama meteorológico previsto para ese día, coincidiendo con la vigencia de la alerta amarilla que alcanza a los departamentos del centro, este y la zona serrana.

El descenso térmico estará acompañado por condiciones de tiempo inestable, por lo que el cambio no se limitará únicamente a una disminución de los valores máximos. También se espera el regreso de las precipitaciones y de los fenómenos asociados a las tormentas.

Miércoles y jueves: continúa la inestabilidad

Las condiciones meteorológicas previstas para el miércoles y el jueves mantendrán características similares, de acuerdo con el pronóstico difundido por el organismo nacional.

Para el miércoles, se anuncia una temperatura máxima de 26 grados. Aunque el registro térmico mostrará un leve incremento respecto del martes, se mantendrían las tormentas y la inestabilidad en la provincia. De esta manera, las precipitaciones no quedarían limitadas a la primera jornada de la semana, sino que continuarían formando parte del escenario previsto para los días siguientes.

En tanto, para el jueves, el pronóstico anticipa una máxima de 25 grados, nuevamente con lluvias. El registro representará una leve disminución respecto de los 26 grados previstos para el miércoles, mientras persistirán las condiciones de inestabilidad.

Así, el período comprendido entre martes y jueves estará caracterizado por temperaturas máximas relativamente moderadas, ubicadas entre los 24 y los 26 grados, y por la continuidad de las precipitaciones.