El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la Capital anticipa un sábado 21 de noviembre con condiciones de inestabilidad durante las primeras horas del día. El cielo permanecerá parcialmente nublado, aunque entre la madrugada y la mañana existe probabilidad de lluvias y lloviznas.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 22°C y una máxima de 28°C, en una jornada que tendrá al viento del norte como protagonista, con velocidades estimadas de entre 30 y 45 km/h.

Los valores de precipitación previstos se ubican entre los 0 y 5 milímetros, por lo que los fenómenos anunciados podrían presentarse de manera acotada.

Domingo: tormentas aisladas y un descenso de la temperatura

Para el domingo 22 de noviembre, el panorama meteorológico estará marcado por una mayor probabilidad de precipitaciones durante la mañana. Según el organismo nacional, se esperan tormentas aisladas que podrían dejar chaparrones en distintos sectores de la ciudad.

El cielo estará mayormente nublado y el viento cambiará de dirección respecto de la jornada anterior: soplará desde el sur, con una intensidad leve y una velocidad aproximada de 20 km/h.

En materia térmica, se prevé una mínima cercana a los 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C. De esta manera, será una jornada con temperaturas más moderadas en comparación con el sábado.

La precipitación estimada también se mantiene entre los 0 y 5 milímetros, de acuerdo con los datos difundidos por el SMN.

Lunes: vuelve el calor con máximas de 30 grados

El lunes 23 de noviembre llegará con un cambio en las condiciones térmicas. Después de un domingo con temperaturas más bajas y probabilidad de tormentas, se espera un nuevo ascenso de los registros en la Capital.

El cielo estará parcialmente nublado y el viento volverá a soplar desde el norte, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 20 y 40 km/h.

La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima trepará hasta los 30°C, marcando un repunte térmico respecto de la jornada anterior.

A diferencia del sábado y el domingo, para el lunes no se esperan precipitaciones: el acumulado estimado es de 0 milímetros.

Martes y miércoles: anticipan otro descenso térmico y lluvias más importantes

Más allá del panorama previsto para el fin de semana y el comienzo de la próxima semana, el pronóstico extendido incorpora un dato para tener en cuenta: entre el martes y el miércoles se espera otro descenso de temperatura, esta vez acompañado por precipitaciones con mayores acumulados.

Aunque todavía será necesario seguir las próximas actualizaciones para conocer con mayor precisión la evolución de estas condiciones, la tendencia anticipa un nuevo cambio en el escenario meteorológico.

Por eso, desde el SMN recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente ante la posibilidad de lluvias más significativas durante las jornadas del martes y miércoles.