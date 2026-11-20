El Cardenal Ernest Simoni presidió el 17 de noviembre una celebración eucarística en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, ubicado en San Giovanni Rotondo, Italia. Al concluir la Misa, el purpurado recitó en latín el Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, una oración dirigida contra Satanás y los ángeles rebeldes, compuesta por disposición del Papa León XIII.

El momento adquirió especial atención durante la transmisión realizada por Padre Pío TV, cuando, mientras el cardenal pronunciaba las palabras de la plegaria, comenzaron a escucharse gritos y otros sonidos de fondo que llamaron la atención de quienes seguían la celebración a través de la emisión. El episodio quedó registrado en la grabación y puede observarse a partir del minuto 59:48.

La escena tuvo lugar después de la Misa, cuando Simoni invitó a los presentes a unirse en oración por distintas intenciones. Antes de comenzar con el texto en latín, pidió rezar por la paz mundial, por el Papa y por las autoridades. Luego explicó el sentido de la oración atribuida a la disposición de León XIII y la presentó como un recurso espiritual frente a las fuerzas del mal.

La recitación se realizó en el marco de una celebración religiosa en uno de los santuarios vinculados a San Pío de Pietrelcina. El hecho de que durante ese momento se escucharan sonidos y gritos en la transmisión fue uno de los aspectos que despertó interés entre quienes observaron el registro audiovisual.

El mensaje del cardenal sobre la paz y la protección de la humanidad

Antes de recitar la oración, el Cardenal Simoni se refirió a su significado y destacó el alcance espiritual que le atribuye. "Es la oración más poderosa para la paz y para eliminar todas las fuerzas satánicas", afirmó.

El purpurado relacionó esta plegaria con la necesidad de pedir protección para la humanidad frente a las enfermedades, las calamidades y las guerras. De ese modo, vinculó la oración no solamente con la lucha espiritual contra el mal, sino también con las preocupaciones que afectan a las personas y a las comunidades.

La invitación inicial a rezar por la paz mundial, por el Papa y por las autoridades formó parte de esa misma intención. La oración fue presentada como una súplica de protección y como una invocación ante aquello que, desde la perspectiva religiosa expresada por el cardenal, representa una amenaza espiritual para la humanidad.

Durante su explicación, Simoni también recordó la importancia de San Miguel Arcángel en esta lucha espiritual. Sin embargo, el texto que recitó no fue la plegaria breve a San Miguel que suele rezarse al finalizar algunas celebraciones eucarísticas, sino una oración diferente y más extensa: el Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, dirigido contra Satanás y los ángeles caídos.

Esta distinción resulta central para comprender qué texto se escuchó durante la ceremonia. Aunque ambas oraciones están relacionadas con la protección espiritual y la figura de San Miguel Arcángel, la recitada por el cardenal corresponde al exorcismo dispuesto por León XIII.

El texto dispuesto por el Papa León XIII

El Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos es una oración publicada por disposición del Papa León XIII. Su contenido incluye invocaciones dirigidas contra Satanás y los ángeles rebeldes, y entre sus primeras expresiones incorpora una frase tomada del salmo 67 (68).

La invocación dice: "Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos; huyan de su presencia los que lo odian".

La referencia bíblica aparece al comienzo de la plegaria y establece el sentido de la invocación, que pide la intervención divina frente a los enemigos y las fuerzas contrarias a Dios. Fue precisamente este texto el que Simoni eligió para rezar al finalizar la Misa celebrada en San Giovanni Rotondo.

La oración tiene una particularidad que la diferencia de la plegaria breve a San Miguel Arcángel que se escucha habitualmente al cierre de algunas Misas. En este caso, se trata del texto de exorcismo atribuido a la disposición de León XIII, cuyo contenido está específicamente dirigido contra Satanás y los ángeles caídos.

La recitación pública de esta oración por parte del cardenal tampoco constituye un hecho aislado. El purpurado ya había rezado el mismo texto en otra celebración religiosa, lo que permite ubicar el episodio de San Giovanni Rotondo dentro de antecedentes de su participación pública en este tipo de plegarias.

Un antecedente en la Basílica de San Pedro

El 25 de octubre de 2025, el Cardenal Ernest Simoni también recitó públicamente el Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, aunque en aquella oportunidad lo hizo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.

La oración fue pronunciada después de una Misa presidida por el Cardenal Raymond Burke, durante la peregrinación internacional Ad Petri Sedem. Ese antecedente muestra que la recitación realizada el 17 de noviembre en el Santuario de San Pío no fue la primera ocasión en la que Simoni rezó públicamente el texto dispuesto por León XIII.

Ambos episodios tienen como elemento común la utilización de la misma oración de exorcismo en el marco de celebraciones religiosas. En el caso más reciente, la transmisión de Padre Pío TV permitió seguir la ceremonia y registrar el momento en el que, mientras el cardenal pronunciaba la plegaria en latín, se escucharon gritos y sonidos de fondo.

La historia de persecución religiosa del Cardenal Ernest Simoni

El Cardenal Ernest Simoni es de origen albanés y su trayectoria está marcada por la persecución religiosa que sufrió durante el régimen comunista de Albania. Por su condición de sacerdote, pasó varios años en prisión, una experiencia que forma parte de su testimonio personal y de su historia dentro de la Iglesia.

Su testimonio de persecución religiosa lo convirtió en una figura conocida en el ámbito eclesiástico. Esa trayectoria constituye un aspecto destacado de su recorrido y acompaña su participación en celebraciones y actividades religiosas, como la Misa que presidió en el Santuario de San Pío de Pietrelcina.

En esta ocasión, Simoni convocó a los presentes a rezar por la paz mundial, por el Papa y por las autoridades, explicó el sentido de la oración de León XIII y recordó la importancia de San Miguel Arcángel. Luego recitó en latín el texto de exorcismo contra Satanás y los ángeles caídos.

El episodio quedó registrado durante la transmisión de Padre Pío TV, en la que se escucharon gritos y sonidos de fondo mientras se desarrollaba la plegaria. La grabación permite observar ese momento a partir del minuto 59:48, en el contexto de una ceremonia que tuvo como eje la oración por la paz y la protección espiritual de la humanidad.