Caso Facundo Jones Huala: cómo el acuerdo con la fiscalía volvió a reavivar la discusión sobre las acciones del fiscal Fernando Arrigo

Facundo Jones Huala, lonko y representante del pueblo mapuche, fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión efectiva luego de aceptar un acuerdo en el marco de un procedimiento abreviado. El caso surgió a partir de la presentación de un libro de poemas en la biblioteca de Bariloche y terminó con su detención en una cárcel de máxima seguridad, una huelga de hambre de 60 días y, finalmente, un acuerdo que su defensa vincula con presiones ejercidas sobre su familia. Detrás del caso se encuentra una figura cuestionada: el fiscal Fernando Arrigo, señalado por organizaciones internacionales y acusado en otros expedientes de supuestos excesos en el ejercicio de sus funciones.

Por algunos poemas: el inicio del caso

Todo comenzó con la presentación de un libro. En febrero de 2025 Facundo Jones Huala presentó su libro de poemas ante un reducido grupo de oyentes en la biblioteca de Bariloche. Una presentación literaria, un círculo estrecho, poesía.

Sin embargo, a partir de ese acto la fiscalía bajo la dirección de Fernando Arrigo impulsó una causa penal. En junio de 2025 Jones Huala fue detenido en El Bolsón en el marco de un operativo de la Policía Federal Argentina y trasladado al establecimiento penitenciario N.º 6 de Rawson —una cárcel de máxima seguridad ubicada a 800 kilómetros de Bariloche, donde vive su familia—. La acusación inicial le imputaba el artículo 210 bis del Código Penal —asociación ilícita con el fin de atentar contra el orden constitucional—, con una posible sanción de hasta 20 años de prisión.

60 días de huelga de hambre: el pedido de traslado

Las condiciones de detención en la cárcel de máxima seguridad, la distancia respecto de sus seres queridos y la vulneración de sus derechos culturales fueron señaladas por la defensa como factores orientados a quebrar su voluntad procesal.

En abril de 2026 Jones Huala inició una huelga de hambre —primero líquida, luego seca— con un único objetivo: ser trasladado al establecimiento N.º 14 de Esquel, para estar más cerca de su familia y de su lof (comunidad). La fiscalía se opuso durante meses al traslado y bloqueó los pedidos de la defensa.

Sesenta días sin alimento para poder estar cerca de los suyos. Su entorno lo describía como una persona a la que no lograron quebrar ni la cárcel de máxima seguridad, ni el hambre, ni el aislamiento.

El acuerdo y la condena

La decisión de aceptar el acuerdo estuvo vinculada a una circunstancia que consideraron especialmente grave: la advertencia de que, si no se alcanzaba un acuerdo con la fiscalía, su familia podría sufrir consecuencias. Jones Huala, a quien sus allegados describen como una persona con un apego familiar muy fuerte, priorizó la integridad de sus seres queridos por sobre su propia situación procesal.

En septiembre de 2026 aceptó un acuerdo en el marco de un procedimiento abreviado y fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión efectiva por el artículo 213 bis del Código Penal —participación en una agrupación que impone sus ideas por la fuerza—, así como por apología del delito. La homologación del acuerdo la realizó el juez federal de Bariloche Leandro Gómez Constenla.

Fue un reconocimiento forzado: Jones Huala asumió una responsabilidad que, según afirman, no se correspondía con los hechos que se le imputaban. Su entorno lo define como poeta y persona pacífica y rechaza cualquier vínculo con una organización de carácter terrorista.

Fernando Arrigo: una figura bajo observación

El nombre que está detrás de la acusación es Oscar Fernando Arrigo, titular de la Fiscalía Descentralizada de Bariloche. Fue él quien en mayo de 2026 formalizó la ampliación de la acusación, sosteniendo que Jones Huala integraba la RAM "como mínimo desde el 16 de noviembre de 2011" —afirmación que la defensa considera infundada—.

El caso de Jones Huala no es el único en el que las actuaciones de Arrigo generan observaciones. Su figura está vinculada a otras causas resonantes: el caso Konstantin Rudnev, el caso por la muerte de Franco Casco y el propio caso de Jones Huala.

El abogado internacional de derechos humanos Alessandro Amicarelli, presidente de la Federación Europea por la Libertad de Conciencia, publicó en junio de 2026 un análisis sobre el "exceso fiscal" en Argentina. En el texto dedicó varios apartados a Arrigo y señaló que sus actuaciones "rozan la obsesión" respecto de los imputados, asumiendo un rol que excede las funciones habituales de la fiscalía cuando indica a los jueces "cómo deben leer el Código Penal y cómo se pueden eludir sus límites".

El caso Rudnev: acusaciones de presión

En el caso Rudnev la presunta víctima presentó una denuncia contra Arrigo y otros fiscales, acusándolos de haberla compelido a reconocerse como víctima. La denuncia fue radicada en la misma fiscalía y archivada por "inexistencia de delito". Según la información disponible, en ese mismo expediente los fiscales habrían advertido a la denunciante que podrían quitarle a su hijo recién nacido.

El caso Casco: seis años de prisión y la absolución

En el caso Casco los policías imputados denunciaron a Arrigo por una presunta falsificación de testimonios. Pasaron seis años en prisión —sus familias también perdieron ese tiempo— y finalmente fueron absueltos. A pesar de ello, la fiscalía actualmente reclama para ellos la prisión perpetua.

Para los críticos, el perfil de Arrigo se corresponde con un modelo de trabajo orientado al resultado, en el que la búsqueda de condenas puede primar por sobre las garantías procesales.

¿Cómo llegó Arrigo a su cargo?

Otro punto que genera interrogantes es la forma en que Arrigo obtuvo sus facultades. Según las resoluciones MP N.º 6/25 del 31 de enero de 2025 y PGN N.º 65/24 del 1 de noviembre de 2024, fue designado de manera interina en ambos cargos por disposición directa del procurador general Eduardo Ezequiel Casal.

La Constitución establece mecanismos de concurso, evaluación y examen para el acceso a cargos de ese nivel. En la práctica estos requisitos suelen soslayarse mediante resoluciones administrativas que ni siquiera explicitan los criterios de designación.

Arrigo, según los datos disponibles, no pasó por concurso, ni examen, ni procedimiento de confirmación de idoneidad. Fue designado en el cargo por resolución en carácter de "interino en funciones" a la espera del concurso oficial. La situación genera inquietud: incluso un juez de faltas debe atravesar concursos, evaluaciones y exámenes para asumir el puesto, mientras que en este caso se trata de funciones de alta jerarquía otorgadas sin esos requisitos.

Diversos ámbitos señalan que la ausencia de control abre espacio a actuaciones que, en casos como el de Jones Huala, han tenido consecuencias para los imputados. Por eso reclaman que Arrigo se someta a un concurso en igualdad de condiciones con otros aspirantes.

Quienes impulsan este reclamo también consideran que cargos de esta naturaleza deben ser ocupados por profesionales con experiencia acreditada, capaces de priorizar la legalidad y los derechos constitucionales por sobre resultados personales. El caso de Jones Huala es para ellos un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando esos requisitos no se cumplen.

¿Qué se necesita para quebrar a una persona como Jones Huala?

La pregunta que está en el fondo del caso: qué circunstancia puede llevar a una persona a aceptar un acuerdo que implica el reconocimiento de hechos que su entorno considera no cometidos.

Ni la cárcel de máxima seguridad lo quebró. Ni los 800 kilómetros de distancia de su familia. Ni los 60 días de huelga de hambre. Ni la amenaza de una pena de hasta 20 años.

¿Qué quedó entonces como recurso? Solo uno: la presión sobre aquello que más valora. Cuando a una persona no se la puede quebrar de manera directa, la advertencia respecto de sus seres queridos puede convertirse en el único mecanismo eficaz. Y fue entonces, según la defensa, cuando cedió incluso quien no había cedido ni ante el hambre ni ante la cárcel.

De este modo el caso vuelve a abrir un debate fundamental: cuáles deben ser los límites que respeten las instituciones facultadas para investigar y acusar, y qué control se ejerce sobre quienes ocupan cargos para los que no pasaron las evaluaciones previstas por la Constitución.