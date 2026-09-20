Milei viajará a París con 12 gobernadores, entre ellos Jalil, para la Argentina Week

El presidente Javier Milei viajará a París acompañado por 12 gobernadores para participar de la Argentina Week, un encuentro destinado a promocionar oportunidades de inversión en el país. La actividad se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa.

De acuerdo con lo informado por Clarín y recogido por la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno buscará mostrar ante empresarios y potenciales inversores europeos que su programa económico cuenta con respaldo político y aliados provinciales con peso propio. La presencia de los mandatarios se plantea, de esta manera, como parte de una delegación que combinará la promoción de oportunidades económicas con una señal de respaldo político.

La Argentina Week en París tendrá además como antecedente el encuentro realizado en marzo en Manhattan, que tuvo características similares y que también reunió al Presidente con gobernadores y representantes del sector empresario.

La gira francesa se producirá después del viaje presidencial a Nueva York para participar de la cumbre de la ONU, por lo que el Gobierno concentrará en un período de tiempo reducido una agenda internacional que incluirá actividades políticas, institucionales y vinculadas con la promoción de inversiones.

Raúl Jalil, uno de los gobernadores

Entre los mandatarios provinciales que formarán parte de la comitiva se encuentra el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Su presencia se sumará a la de otros gobernadores de distintas provincias que acompañarán a Milei en la actividad desarrollada en París. Según la información publicada por Clarín, la delegación estará integrada por:

Carlos Sadir , gobernador de Jujuy.

, gobernador de Jujuy. Alfredo Cornejo , gobernador de Mendoza.

, gobernador de Mendoza. Juan Pablo Valdés , gobernador de Corrientes.

, gobernador de Corrientes. Marcelo Orrego , gobernador de San Juan.

, gobernador de San Juan. Raúl Jalil , gobernador de Catamarca.

, gobernador de Catamarca. Gustavo Sáenz , gobernador de Salta.

, gobernador de Salta. Alberto Weretilneck , gobernador de Río Negro.

, gobernador de Río Negro. Ignacio Torres , gobernador de Chubut.

, gobernador de Chubut. Rolando Figueroa , gobernador de Neuquén.

, gobernador de Neuquén. Rogelio Frigerio , gobernador de Entre Ríos.

, gobernador de Entre Ríos. Leandro Zdero , gobernador de Chaco.

, gobernador de Chaco. Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya participación todavía evitaban confirmar oficialmente desde la Ciudad.

Los primeros nueve mandatarios mencionados ya habían formado parte de la delegación que acompañó al Presidente en la Argentina Week realizada en Nueva York. Para la cita de París se incorporan Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, señalados como socios electorales de La Libertad Avanza, además de Jorge Macri, cuya presencia se encontraba en proceso de confirmación.

Una comitiva atravesada por la agenda del Congreso

La composición de la delegación se produce mientras el oficialismo mantiene negociaciones en el Congreso sobre distintas iniciativas, entre ellas el Presupuesto y la suspensión de las PASO. Según el reporte de Clarín, la participación de los gobernadores busca mostrar una imagen de gobernabilidad en un momento en que el Gobierno nacional necesita avanzar en acuerdos legislativos.

La información periodística señala que la gira tiene, para la Casa Rosada, una dimensión vinculada con la posibilidad de exhibir ante empresarios e inversores extranjeros que existen mandatarios provinciales dispuestos a acompañar determinadas iniciativas del Gobierno.

Para los gobernadores, en cambio, el viaje presenta también una dimensión vinculada con sus propias provincias. La participación en el encuentro representa una oportunidad para buscar inversiones destinadas a sus distritos y gestionar recursos nacionales.

De esta manera, la Argentina Week reúne intereses de diferente naturaleza: mientras el Gobierno nacional busca presentar su programa económico y mostrar respaldo político, los mandatarios provinciales pueden utilizar el espacio para promover las posibilidades de sus respectivas jurisdicciones.

Los que quedaron fuera

La comitiva no incluirá a todos los gobernadores que mantienen vínculos de diálogo o coincidencias con el Gobierno nacional. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, no viajará a París. En tanto, el mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, enviará una delegación en representación de su provincia.

También aparece el caso de Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, quien, según Clarín, sostuvo ante su entorno que no participará de la gira. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, todavía intentaría convencerlo.

La situación muestra que la conformación de la delegación no es uniforme y que algunos mandatarios optaron por no trasladarse personalmente a París, aun cuando sus provincias podrían estar representadas mediante delegaciones.

Santilli también acompañaría a Milei

Además de los gobernadores, la gira presidencial tendría otros integrantes vinculados directamente con la estructura del Gobierno nacional.

Según la publicación, Diego Santilli, jefe de Gabinete, acompañaría a Javier y Karina Milei durante la gira francesa. Sin embargo, al igual que ocurrió con algunas confirmaciones de gobernadores, desde el entorno del funcionario tampoco habían confirmado oficialmente su presencia.

Santilli aparece además involucrado en las negociaciones que el Gobierno mantiene con los mandatarios provinciales. En los días previos recibió, entre otros, a Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo para abordar reclamos y cuestiones vinculadas con las agendas provinciales en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2027.

La búsqueda de inversiones

La Argentina Week tendrá como eje la promoción de oportunidades de inversión en la Argentina. En ese contexto, la participación de los gobernadores agrega una dimensión provincial a la presentación del país ante empresarios y potenciales inversores europeos.

Para los mandatarios, la posibilidad de formar parte de la delegación permite presentar las oportunidades y necesidades de sus respectivos distritos. De acuerdo con la información difundida, también representa una instancia para gestionar recursos nacionales.

En el caso de Catamarca, la presencia de Raúl Jalil ubica a la provincia dentro de la delegación que acompañará al Presidente en París.

La participación del gobernador catamarqueño se encuadra además en una relación de diálogo con el Gobierno nacional. Clarín ha informado previamente sobre acuerdos y negociaciones entre Jalil y la administración de Milei, aunque también registró diferencias del mandatario provincial respecto de determinadas iniciativas oficiales.

París después de Nueva York

La agenda internacional de Milei tendrá una continuidad entre Nueva York y París. Primero se producirá el viaje presidencial a Estados Unidos para participar de la cumbre de la ONU. Posteriormente, el Presidente encabezará la delegación argentina en la Argentina Week de la capital francesa.

El encuentro parisino será similar al desarrollado en marzo en Manhattan, donde el Gobierno había buscado reunir a empresarios, inversores y gobernadores alrededor de una presentación de las oportunidades de inversión en la Argentina. Clarín describió aquella experiencia como una instancia en la que el Gobierno buscó mostrar una imagen de gobernabilidad y consenso.

En París, esa estrategia volverá a tener como uno de sus elementos centrales la presencia conjunta del Presidente y un grupo de gobernadores.