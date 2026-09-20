Alerta meteorológica para Catamarca y 16 provincias: vientos, nevadas y fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para este domingo 20 de septiembre, ante la previsión de una jornada marcada por distintos fenómenos meteorológicos en amplias regiones del país. El escenario contempla tormentas fuertes, lluvias intensas, granizo, ráfagas de viento, viento Zonda y nevadas, con diferentes niveles de intensidad según cada zona.

El panorama incluye sectores de Catamarca y otras provincias del norte, además de regiones del centro, Cuyo y la Patagonia. Las condiciones previstas presentan características diferentes de acuerdo con el fenómeno y el área alcanzada, desde precipitaciones intensas en períodos cortos hasta fuertes vientos y acumulaciones importantes de nieve en sectores cordilleranos.

Entre los fenómenos más significativos se encuentran las tormentas con posibilidad de granizo y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora, mientras que en la cordillera algunas zonas podrían recibir entre 50 y 90 centímetros de nieve acumulada durante el período de vigencia de la alerta.

Tormentas fuertes y riesgo de granizo en el centro del país

La alerta por tormentas comprende sectores del norte de Entre Ríos, sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, además de La Pampa, el este de Río Negro y toda la provincia de Buenos Aires.

Dentro de esta amplia región, las condiciones presentan distintos niveles de riesgo. Una de las situaciones más relevantes se concentra en el sur de Santa Fe, este de Córdoba, sur de Entre Ríos y norte de Buenos Aires, donde rige una alerta naranja. Para esos sectores se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con la posibilidad de que se registren precipitaciones abundantes en períodos cortos. También se prevé granizo de distintos tamaños, ráfagas superiores a los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente.

El escenario ya tuvo un antecedente durante el sábado, cuando la ciudad de Córdoba sufrió una intensa granizada que provocó daños en vehículos y viviendas. El fenómeno también estuvo acompañado por fuertes lluvias en distintos accesos y corredores viales de la provincia.

Vientos fuertes: ráfagas que pueden superar los 100 km/h

Otro de los fenómenos contemplados por el organismo nacional es el viento. El SMN mantiene una alerta amarilla para San Juan, casi toda Mendoza, el sur de Córdoba, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut y gran parte de la provincia de Buenos Aires.

En las zonas cordilleranas se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h. En las áreas bajas del sur de Mendoza, las velocidades previstas son de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h.

En las demás regiones alcanzadas por este alerta, el viento tendrá una evolución durante el domingo: comenzará desde el oeste y rotará al sudoeste, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas superiores a 70 km/h. En el este bonaerense, las condiciones de mayor intensidad están previstas para el lunes 21.

Catamarca, entre las provincias alcanzadas por el viento Zonda

El escenario meteorológico también contempla la presencia de viento Zonda en sectores de Mendoza, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, donde rige una alerta amarilla. El fenómeno tendrá velocidades de entre 30 y 50 km/h, aunque las ráfagas podrían superar los 70 km/h. De acuerdo con la información del SMN, el Zonda puede generar tres efectos asociados particularmente relevantes:

Reducción de la visibilidad.

Aumento repentino de la temperatura.

Generación de condiciones de aire muy seco.

La inclusión de Catamarca dentro de las áreas alcanzadas por esta alerta incorpora a la provincia al amplio escenario de fenómenos meteorológicos previstos para este domingo.

La zona específica de Catarmarca que será afectada es la ´puna de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén y Santa María. El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Nevadas intensas en toda la cordillera

La situación adquiere otra dimensión en las zonas cordilleranas, donde el SMN emitió alertas amarillas por nevadas desde La Rioja hasta Santa Cruz.

En las áreas bajo nivel amarillo se esperan nevadas de variada intensidad, chaparrones de nieve y tormentas aisladas. Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 50 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera localizada.

En los sectores alcanzados por la alerta naranja, el volumen de nieve previsto es considerablemente mayor. Allí podrían acumularse entre 50 y 90 centímetros durante todo el período de vigencia, comprendido desde la tarde del sábado hasta la noche del domingo. La mayor intensidad de las nevadas se espera durante la madrugada del domingo, momento en el que las condiciones podrían alcanzar su mayor nivel dentro del período informado.

Neuquén y Río Negro

En la cordillera de Neuquén y Río Negro se prevén nevadas persistentes, con acumulados de entre 10 y 20 centímetros. Los valores más elevados se concentrarían en los sectores de mayor altura.

La diferencia entre las zonas de montaña y los sectores bajos también será significativa. En las áreas de menor altitud no se descartan precipitaciones en forma de lluvia o nieve mezclada, mientras que en la montaña podría registrarse viento blanco. De esta manera, el fenómeno de nieve se presenta con distintas características de acuerdo con la altitud y la ubicación, desde precipitaciones mixtas en las zonas bajas hasta nevadas persistentes y viento blanco en sectores montañosos.

Santa Cruz y Chubut, bajo alerta por lluvias

El SMN también anticipó una alerta naranja por lluvias para Santa Cruz, mientras que Chubut se encuentra bajo una advertencia de menor intensidad. En este caso, una de las principales amenazas está vinculada con la posibilidad de que las precipitaciones se concentren en períodos cortos, situación que puede generar anegamientos temporarios en sectores urbanos o dificultades para circular.

Para la zona de Chubut, el organismo nacional informó que el área será afectada por lluvias de variada intensidad, con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían ser superados de manera local.

Además de las lluvias, también podrían registrarse ráfagas, granizo ocasional y precipitaciones intensas de corta duración. En otros sectores bajo estas condiciones meteorológicas, los valores estimados alcanzan entre 15 y 30 milímetros, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

En las áreas donde se prevé una intensidad menor, las tormentas podrían dejar entre 10 y 20 milímetros, acompañadas por actividad eléctrica, granizo aislado y viento con ráfagas superiores a 70 km/h.