ANSES: quiénes pueden pedir la ayuda económica para personas sin trabajo

El escenario laboral contemporáneo atraviesa dinámicas complejas donde la estabilidad de los puestos de trabajo puede verse interrumpida por factores imprevistos o decisiones empresariales ajenas a la voluntad del empleado. En este contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) despliega un rol fundamental de asistencia dirigido específicamente a aquellos empleados en relación de dependencia que sufrieron la pérdida de su fuente laboral de manera involuntaria. Este beneficio se extiende con precisión normativa a quienes fueron desvinculados por finalización de contrato o por causas ajenas, siempre y cuando dicha situación se encuentre debidamente contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo.

La naturaleza primordial de la Prestación por Desempleo que otorga la Anses radica en ofrecer un sólido apoyo económico a quienes se encuentran desempleados mientras transitan el proceso de búsqueda para reinsertarse en el mercado laboral. De este modo, el organismo procura mitigar de manera directa y efectiva la reducción de ingresos provocada por la repentina interrupción de la relación laboral, garantizando así un marco de previsibilidad y subsistencia básica para el ciudadano y su núcleo familiar durante la transición.

Criterios de elegibilidad y requisitos fundamentales para el acceso

Para poder acceder de manera formal a este beneficio de carácter previsional, es un requisito indispensable dar cumplimiento estricto a una serie de pautas temporales y de aportes que varían de acuerdo con la modalidad contractual del solicitante.

Trabajadores permanentes: Deben acreditar de manera fehaciente al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los 3 años previos al despido o a la finalización del contrato.

Empleados eventuales o de temporada: Se exige haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y más de 90 días en el último año anterior a la desvinculación formal.

Parámetros de liquidación, plazos de cobro y compatibilidades bancarias

Una vez cumplidos los requisitos de admisibilidad, surge la pregunta respecto a la magnitud de la asistencia financiera. El monto a cobrar y la cantidad de cuotas —la cual puede oscilar y variar entre 2 y 12— dependen de manera directa de dos variables centrales: el salario recibido y los meses aportados en los 3 años anteriores a la solicitud del beneficio. Asimismo, la normativa contempla una extensión temporal diferencial: para aquellos beneficiarios que superan los 45 años, el plazo de cobro se prolonga automáticamente por 6 meses adicionales.

En cuanto a la operatoria financiera, la Anses gestiona de forma directa la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social en un banco, la cual se constituye a nombre del propio beneficiario para permitir la percepción de la prestación. El dinero puede ser retirado de manera presencial en la sucursal designada, instancia en la cual se entrega una tarjeta de débito que habilita plenamente el uso de cajeros automáticos una vez formalizada la gestión correspondiente.

No obstante, existen alternativas prácticas para optimizar los tiempos de acreditación:

Si la persona ya percibe algún otro beneficio de Anses mediante una cuenta bancaria preexistente, se utilizará exactamente esa misma cuenta para depositar la prestación por desempleo.

Quienes posean una cuenta personal propia tienen la potestad de solicitar de manera directa al banco que la adapte formalmente como Cuenta de la Seguridad Social.

Un aspecto sumamente relevante para la economía del hogar es la compatibilidad de ingresos. El beneficiario se encuentra habilitado para percibir, de manera completamente simultánea, otras asignaciones familiares, tales como la asignación por prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones por nacimiento o adopción, la ayuda escolar anual y la asignación por matrimonio.

Documentación respaldatoria y modalidades específicas según la causa de cese

El trámite funciona en la práctica como una verdadera herramienta de respaldo financiero para quienes hayan perdido su empleo en relación de dependencia, exigiendo para su inicio la acreditación documental fehaciente del motivo de desvinculación bajo los siguientes parámetros legales vigentes:

Despido sin justa causa: Se requiere la presentación del telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: Se debe adjuntar una nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, la sentencia de quiebra autenticada por un juzgado, el telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o, en su defecto, el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó dicha quiebra.

Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: Corresponde presentar tanto el telegrama de intimación como el telegrama de desvinculación laboral enviados oportunamente por el trabajador.

No renovación de un contrato a plazo fijo: Se exige la presentación de una copia del contrato de trabajo vencido.

Fallecimiento de un empleador unipersonal: Es obligatoria la presentación de una copia certificada del acta de defunción.

Enfermedad o accidente (laboral o no laboral) al momento del cese: Se solicita indefectiblemente un certificado médico de aptitud laboral que acredite la capacidad para ocupar un puesto de trabajo acorde a su concreta situación de salud.

Para iniciar de manera formal el expediente, es condición sine qua non presentar el DNI (original y copia) junto con la respectiva constancia de desempleo (original y copia), cuya modalidad de emisión varía según el caso particular analizado.

Vías de gestión institucional para concretar la solicitud

Para facilitar el acceso de los ciudadanos a este derecho, la Anses ha dispuesto dos metodologías claras para realizar la gestión. Por un lado, el trámite puede llevarse a cabo de manera digital ingresando desde el sitio web de Anses a la sección de "Atención Virtual", utilizando para ello el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social (la cual puede generarse en el mismo momento en caso de no disponer de ella previamente). Por otro lado, se encuentra habilitada la opción tradicional de realizar el procedimiento de forma presencial en cualquiera de las oficinas del organismo previsional, para lo cual resulta indispensable solicitar un turno previamente.