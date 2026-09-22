Investigan dos decesos en la Capital: se trata de un hombre y una mujer de 73 años

Dos trágicos hallazgos conmocionan este martes la zona céntrica de la ciudad, luego de que dos personas fueran encontradas sin vida en el interior de sus vivienda en el concurso de la siesta catamarqueña.

El primero de los hechos generó un importante despliegue de personal policial y de emergencias en el sector donde se produjo el hallazgo. El operativo se desarrolló sobre calle Sarmiento, en el tramo comprendido entre Esquipu y Prado, donde se llevaron adelante las tareas correspondientes.

La situación obligó a establecer una interrupción total del tránsito vehicular en ese tramo de la calle Perú, debido al procedimiento que se realiza en el lugar. Tras las primeras pericias, fuentes oficiales indicar a La Unión que el fallecido sería de apellido Garzanti y este hombre tendría 73 años.

Operativo policial y tareas periciales

Tras el hallazgo, el lugar quedó bajo intervención del personal encargado de llevar adelante las actuaciones correspondientes. En la zona trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y personal forense, abocados a las labores periciales y de rigor.

Durante el despliegue del operativo hubo corte de tránsito en la zona céntrica. La circulación vehicular estuvo completamente interrumpida sobre el sector mencionado de calle Perú. La decisión está vinculada con las labores periciales y de rigor que se desarrollan en el lugar, por lo que se solicita a quienes circulen por la zona extremar las precauciones y tener en cuenta el operativo desplegado.

Otro deceso

En tanto, las fuerzas de seguridad y la justicia investigan un segundo deceso, En este caso la persona fallecida fue encontrada en la calle Prado al 1.000. En este caso se conoce que se trataría de una mujer, también de 73 años y en este caso, de apellido Seco.

Muerte natural

Transcurrida la investigación, el fiscal determinó que en ambos casos se trató de muerte natural, por lo que ya se hizo entrega del cuerpo a los familiares, en ambos casos, para que procedieran a darle cristiana sepultura.