El caso de Konstantin Rudnev, detenido el 28 de marzo de 2025 en Bariloche bajo la acusación de organizar una asociación ilícita transnacional con fines de trata de personas, se ha convertido en uno de los más debatidos en Argentina. Según la versión de la defensa, este es un ejemplo clásico en el que se aplica un artículo grave del Código Penal (arts. 145 bis y ter) sin fundamentos fácticos suficientes.



Falta de elementos clave del delito

A pesar de la gravedad de las acusaciones formuladas, tras más de un año de investigación, la base fáctica del caso sigue siendo extremadamente débil:

No hay una víctima real. La única supuesta "víctima" que figura en la causa, Elena Makarova, declaró reiteradamente ante la justicia que no se considera víctima de trata, que vino a la Argentina voluntariamente y que no conoce personalmente a Rudnev. Este testimonio socavó significativamente la base de la acusación.

No hay pruebas materiales. No se han detectado indicios de coerción, explotación o de la existencia de una red de crimen organizado. Las pericias médicas y forenses no confirmaron la presencia de drogas. No se encontraron rastros de una "organización", reclutamiento o control. La acusación sigue manteniéndose, en gran medida, en el nivel de las teorías iniciales planteadas al momento del arresto.



Los datos de Rudnev fueron utilizados sin su conocimiento. Según declaraciones de la defensa y de testigos, sus datos filiatorios fueron utilizados por terceros para la inscripción de un menor. Una persona que en el momento de los hechos se encontraba en su domicilio y estaba enferma, terminó siendo el principal acusado.



La opinión de expertos internacionales

El caso de Konstantin Rudnev atrajo la atención de expertos internacionales en cuestiones de libertad religiosa. El sociólogo de la religión italiano Massimo Introvigne (fundador y director del CESNUR — Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones —, autor de más de 70 libros sobre sociología de las religiones y profesor de la Pontificia Universidad Salesiana) y la investigadora lituana Rosita Šorytė (presidenta del ORLIR — Observatorio Internacional de la Libertad Religiosa de los Refugiados —, ex diplomática y especialista en persecución religiosa y derecho de asilo) estudiaron en detalle los materiales de la causa.



En sus informes periciales, series de publicaciones (incluyendo la revista Bitter Winter y publicaciones académicas) y cartas abiertas dirigidas a estructuras de la ONU y otras instancias internacionales, concluyeron que Konstantin Rudnev es objeto de una persecución con motivaciones políticas. Según su evaluación, se ha desplegado en su contra una campaña mediática transnacional a gran escala, basada en narrativas estigmatizantes importadas de Rusia, lo que resulta en violaciones de derechos humanos, discriminación por motivos religiosos y privación arbitraria de la libertad. Los académicos enfatizan la falta de pruebas convincentes y recomiendan una revisión inmediata del caso.



Decisión de los jueces del Tribunal de Impugnación de General Roca

El 23 de abril de 2026, el Tribunal de Impugnación de General Roca (jueces Richard Gallego y Mariano Lozano) examinó detenidamente las circunstancias y le otorgó a Konstantin Rudnev (59 años) la prisión domiciliaria en San Vicente (provincia de Buenos Aires), previo pago de una fianza de 30 millones de pesos. Los jueces vieron claramente la falta de fundamentos suficientes para mantenerlo en prisión preventiva.



En el caso de Konstantin Rudnev, llama la atención la disparidad en la aplicación de las medidas cautelares. A pesar de que en el expediente no existen pruebas de su participación concreta en ninguna de las hipótesis imputadas por la fiscalía, Rudnev permaneció mucho tiempo como el único imputado alojado en un penal. Recientemente se le modificó la medida por una prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Mientras tanto, todos los demás detenidos en esta causa estuvieron en libertad desde el principio, con caución juratoria y se les restituyeron sus pasaportes.



Teniendo en cuenta que Konstantin Rudnev no solo no es mencionado en las hipótesis clave de la acusación, sino que él mismo es víctima de la manipulación de sus datos personales (uso de documentos e información sin su conocimiento), en su caso, según la defensa y los expertos, deberían haberse aplicado las medidas cautelares más leves.

Actualmente, la defensa (el abogado Dr. Martín Sarubbi) está preparando una solicitud para una mayor flexibilización de la medida cautelar: el paso a una caución juratoria (libertad con restricciones) o el sobreseimiento total por inexistencia de delito y falta de pruebas (art. 336 y ss. del CPPN).



La posición de la fiscalía

La fiscalía sigue insistiendo en medidas severas y repite las mismas teorías que fueron planteadas allá por marzo de 2025. A pesar de la retractación del testimonio de la "víctima", las pericias negativas y la ausencia de nuevas evidencias, los argumentos de la acusación prácticamente no han cambiado. La investigación se ha prorrogado hasta abril de 2027; sin embargo, esto no ha aportado pruebas concretas ni certeza sobre la fundamentación del tiempo solicitado para la investigación.



Precedentes que pueden servir de guía

El caso Rudnev encaja lógicamente en una serie de causas que finalizaron en sobreseimiento ante la ausencia de víctimas reales y pruebas:

Juan Carlos Molina y Ana Valeria Gómez (juzgado federal, abril de 2026): Sobreseimiento total por la acusación de trata de personas. El tribunal estableció que "los hechos indicados en la denuncia no existieron".



El médico Pablo Ghisoni (Lomas de Zamora): Tras tres años de prisión preventiva por acusación de abuso sexual, fue totalmente absuelto. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires confirmó la absolución en 2026.



La industria de las falsas denuncias

Lamentablemente, en la práctica actual, artículos serios y "terribles" del Código Penal, como los arts. 145 bis y ter, se utilizan a veces para generar de inmediato en la sociedad una actitud fuertemente prejuiciosa hacia la causa. La acusación de trata de personas crea un estigma poderoso, que luego se aplica como herramienta de presión tanto sobre la justicia como sobre la opinión pública. Esto dificulta un examen objetivo de los materiales y complica la defensa.



La abogada Patricia Anzoátegui, fundadora del Observatorio, denunció la existencia de una "industria de falsas denuncias", donde ciertos profesionales utilizan el sistema judicial para intereses personales o económicos. "Existe toda una industria en la que abogados, psicólogos y otros se benefician de la fabricación de causas. Esto desperdicia recursos de la justicia y destruye vidas", afirmó.



Contexto de la reforma legislativa

En 2026, el Ministerio de Justicia y el Senado debaten activamente el endurecimiento de las penas por falsas denuncias específicamente en casos de violencia de género, delitos sexuales y trata de personas. Este es un paso importante hacia el equilibrio: una protección confiable para las víctimas reales y la prevención de acusaciones infundadas que destruyen la vida de personas inocentes.

El caso de Konstantin Rudnev puede convertirse en un precedente significativo. Argentina está pasando gradualmente de los enfoques rígidos y a veces formalistas del pasado a un sistema judicial más civilizado, basado en pruebas y justo, en el que los ciudadanos puedan confiar. Un estudio cuidadoso e imparcial de los materiales, teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia, permitirá restaurar la justicia y quitar el estigma infundado a una persona cuyos datos fueron utilizados sin su consentimiento. La defensa está segura de que el proceso posterior conducirá a una decisión equilibrada: el sobreseimiento total de la causa o la máxima atenuación de las medidas.