El Bus Turístico prepara recorridos especiales por los atractivos de la Capital

El próximo fin de semana largo se presenta como una oportunidad ideal para conocer y redescubrir algunos de los espacios más representativos de San Fernando del Valle de Catamarca. En ese contexto, el Bus Turístico volverá a convertirse en una de las principales propuestas para quienes buscan combinar historia, cultura, naturaleza y tradición en una experiencia guiada por distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

La iniciativa está destinada tanto a turistas que visiten la Capital como a vecinos interesados en profundizar el conocimiento sobre el patrimonio local. A través de recorridos especialmente diseñados, los participantes podrán acceder a distintos espacios de relevancia histórica, cultural y turística, acompañados por guías especializados que brindarán información y relatos vinculados a cada lugar.

El servicio está a cargo de la empresa Urquiza y contempla paseos de aproximadamente tres horas de duración, permitiendo recorrer diversos sectores de la ciudad en una misma jornada.

El recorrido del viernes

La agenda comenzará el viernes con una propuesta que combina patrimonio arqueológico, producción artesanal y uno de los espacios recreativos más conocidos de la Capital.

La primera parada será en Pueblo Perdido de la Quebrada, un sitio donde se conservan vestigios de la cultura La Aguada. Allí funciona además un Centro de Interpretación que permite a los visitantes conocer distintos aspectos de la vida de esta comunidad prehispánica.

Entre las experiencias que ofrece el lugar se encuentran:

• Exposición de restos arqueológicos.

• Información sobre la cultura La Aguada.

• Recursos tecnológicos inmersivos para recrear experiencias vinculadas al pasado.

Tras la visita al complejo arqueológico, el recorrido continuará en el Mercado Artesanal Cooperativo, espacio dedicado a la producción y comercialización de artesanías locales.

La jornada concluirá en el Dique El Jumeal, uno de los puntos paisajísticos más reconocidos de la ciudad.

El sábado: artesanías y la Feria Manos Catamarqueñas

La programación del sábado tendrá como destino principal la Casa de la Puna, un espacio que reúne parte del patrimonio cultural catamarqueño y que permite apreciar diversas expresiones vinculadas a la identidad provincial.

Durante la visita, los pasajeros podrán observar el trabajo desarrollado por las artesanas textiles, una de las expresiones más representativas de la producción cultural local. La salida coincidirá además con la realización de la Feria Manos Catamarqueñas, evento que convocará a más de cien artesanos, diseñadores y productores locales.

La feria ofrecerá distintas propuestas para los asistentes, entre ellas:

• Participación de más de cien artesanos.

• Presencia de diseñadores locales.

• Exposición de productores catamarqueños.

• Talleres de danzas tradicionales.

• Espectáculos gratuitos.

Luego de la visita a Casa de la Puna y de las actividades vinculadas a la feria, el circuito continuará hacia el Dique El Jumeal.

Domingo de cultura y fe

Para el domingo está prevista una nueva salida hacia Casa de la Puna, donde los visitantes podrán recorrer la denominada ruta del telar y continuar disfrutando de las actividades previstas en la feria instalada en la plaza.

La jornada también incluirá espectáculos gratuitos para quienes participen del recorrido. Posteriormente, el itinerario se dirigirá hacia uno de los sitios religiosos más representativos de Catamarca: la Gruta de la Virgen del Valle, espacio que forma parte de la identidad espiritual de la provincia y que será el punto de cierre de la actividad dominical.

La propuesta para el martes

Las actividades continuarán el martes con un circuito diferente orientado a destacar otras expresiones culturales y productivas de la Capital. En esta oportunidad, los pasajeros visitarán:

• La Escuela de Orfebrería.

• La Bodega Michango.

La propuesta permitirá conocer aspectos relacionados con la formación en orfebrería y también acercarse a una de las experiencias vinculadas a la producción local.

Horarios, tarifas y reservas

Todos los recorridos tienen como punto de partida la dársena ubicada frente al Cine Teatro Catamarca, en la Plaza 25 de Mayo.

Las salidas están programadas para las 15 horas y cuentan con una duración aproximada de tres horas. En cuanto a los valores establecidos para acceder al servicio, la organización informó las siguientes tarifas:

• Tarifa general: 8.000 pesos por persona.

• Tarifa diferencial: 6.400 pesos.

El beneficio de la tarifa diferencial alcanza a:

• Jubilados.

• Personas con discapacidad.

• Residentes catamarqueños.

• Menores de edad.

Las reservas pueden realizarse comunicándose al número telefónico 383-4272719.