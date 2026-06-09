Corte de servicio de agua en Capital: los barrios afectados

Aguas de Catamarca informó que se encuentra ejecutando trabajos de mejoramiento en el Rebombeo Vial 1, una intervención que impacta de manera temporal en la prestación del servicio de agua potable en distintos sectores de la ciudad.

La empresa comunicó que las tareas forman parte de las acciones de mantenimiento y optimización de la infraestructura, motivo por el cual se prevén inconvenientes en el suministro durante gran parte de la jornada. Según se indicó oficialmente, mientras se desarrollan los trabajos se registrarán situaciones de baja presión y falta de agua en varios barrios ubicados en la zona centro y oeste.

La situación se extenderá hasta horas de la tarde, período durante el cual los usuarios podrían experimentar interrupciones parciales o una reducción significativa en el caudal disponible en sus domicilios.

Los barrios afectados por la intervención

La empresa detalló que las consecuencias de los trabajos alcanzan a una amplia franja de la ciudad, especialmente en sectores abastecidos por el sistema vinculado al Rebombeo Vial 1.

Los barrios afectados son:

• Capataz Villafañez.

• Centro.

• Obispo Colombres.

• Puyrredón.

• Sud.

• Villa Cubas.

• La Viñita.

• La Tablada.

• Los Troncos.

En estas zonas se prevé la presencia de baja presión o directamente la interrupción temporal del servicio de agua potable mientras se desarrollan las tareas de mejoramiento.

La empresa señaló que estas condiciones podrían mantenerse hasta horas de la tarde, cuando se espera la finalización de los trabajos y la posterior normalización progresiva del sistema.

Recomendación para los usuarios

Ante las dificultades que podrían generarse durante la jornada, Aguas de Catamarca emitió una serie de recomendaciones destinadas a los usuarios de los sectores afectados.

La principal sugerencia como es costumbre, consiste en realizar un uso racional de las reservas domiciliarias disponibles, administrando cuidadosamente el agua almacenada en tanques y cisternas particulares. La empresa pidió especialmente priorizar aquellos usos considerados esenciales para la vida cotidiana.

En paralelo a las tareas operativas, la empresa informó que implementará un esquema especial de asistencia destinado a instituciones consideradas prioritarias. Para ello se dispondrá de camiones cisterna con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua en aquellos establecimientos que requieren una provisión permanente para su funcionamiento.

Un operativo orientado a mejorar el sistema

La ejecución de trabajos de mejoramiento en instalaciones como el Rebombeo Vial 1 forma parte de las intervenciones que requieren maniobras específicas dentro del sistema de distribución de agua potable.

Si bien estas tareas pueden generar afectaciones temporales en la prestación del servicio, la empresa informó que las mismas se encuentran vinculadas al funcionamiento de la infraestructura y al desarrollo de acciones destinadas a optimizar su desempeño.

Mientras se completan las labores previstas, Aguas de Catamarca mantiene activo un esquema de comunicación con los usuarios para informar sobre el estado de la situación y brindar asistencia en caso de ser necesaria.