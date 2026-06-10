Alertan por la llegada de una ola de frío a Catamarca: cuándo bajarán las temperaturas

La Capital abrirá la jornada del jueves 11 de junio con un escenario climático dominado por lloviznas persistentes que se extenderán desde la madrugada hasta el mediodía. Se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, generando un ambiente gris y húmedo durante gran parte de la mañana.

Las temperaturas serán bajas, con una mínima de 13°C y una máxima de 15°C, lo que implica un día fresco para mediados de junio. A estas condiciones se sumará la presencia de viento del noreste, que soplará durante la noche a velocidades que oscilarán entre 15 y 35 km/h, aumentando la sensación de frescura y la sensación térmica de frío.

En cuanto a la precipitación, se estima que las lloviznas dejarán entre 5 y 15 mm, contribuyendo a mantener la humedad ambiental alta y generando posibles acumulaciones en zonas urbanas con drenaje limitado. La combinación de nubes, lloviznas y viento sugiere que los habitantes deberán planificar actividades al aire libre con precaución.

Viernes 12 de junio: primeras señales de estabilidad y aumento de la temperatura

Para el viernes 12 de junio, se prevé un cambio parcial en las condiciones meteorológicas, aunque los vientos del noreste continuarán presentes con velocidades entre 15 y 30 km/h. Este viento constante aportará una sensación de continuidad en la circulación atmosférica de la región, aunque menos intensa que la registrada el día anterior.

El cielo estará parcialmente nublado, lo que permitirá algunos momentos de sol luego de varios días de nubosidad persistente. Esta situación marcará un alivio para los ciudadanos tras la jornada de lloviznas, ofreciendo oportunidades para actividades al aire libre en horas de mayor luminosidad.

En términos térmicos, se producirá un ligero aumento: la mínima descenderá a 9°C, pero la máxima subirá hasta 18°C, marcando la jornada más cálida de la semana según el pronóstico. La precipitación estimada es nula (0 mm), consolidando la tendencia hacia condiciones más secas.

Sábado 13 de junio: ingreso de un nuevo frente frío

El sábado traerá nuevamente cambios importantes. Un frente frío desde el sur ingresará a la región, provocando un descenso de temperatura y un aumento de la nubosidad. Este fenómeno podría derivar en episodios de lloviznas, aunque de menor intensidad que los registrados el jueves.

Las temperaturas previstas rondarán una mínima de 9°C y una máxima de 17°C, indicando que la jornada se mantendrá fresca y con sensación térmica levemente inferior a la del viernes. La combinación de nubes y posibles lloviznas obligará a mantener la precaución para quienes realicen actividades al aire libre, y se sugiere seguir la evolución del frente frío durante el día.

Domingo 14 de junio: clima parcialmente nublado y temperaturas estables

El domingo cerrará la semana con cielos parcialmente nublados, consolidando un período de relativa estabilidad tras el paso del frente frío. Las temperaturas se mantendrán bajas, con una mínima de 9°C y una máxima de 16°C, confirmando un descenso leve respecto al sábado.

Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la combinación de nubosidad y temperaturas frescas reforzará la sensación de frío, especialmente en horas de la mañana y la noche. Este día representa la oportunidad para actividades al aire libre en condiciones más estables, aunque sin descuidar la protección frente al frío y la humedad residual.