Narcotráfico en Catamarca: desmantelan una organización con conexiones en Salta

La tarde de ayer estuvo marcada por un importante despliegue de fuerzas de seguridad en distintos sectores de la Capital, en el marco de una investigación vinculada a supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. Tras una ardua tarea investigativa, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia y personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Catamarca" de Gendarmería Nacional Argentina llevaron adelante una serie de allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia Federal.

Las medidas fueron ejecutadas bajo las directivas del Juzgado Federal, a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras, con intervención de la Secretaría a cargo del Dr. Raúl Enrique Córdoba. El operativo contó además con la colaboración de efectivos pertenecientes a las Divisiones Drones y de Operaciones Especiales Kuntur, el Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte) y personal de la Comisaría Séptima, quienes participaron en el despliegue y ejecución de los procedimientos judiciales.

Los elementos secuestrados durante los allanamientos

Al finalizar las medidas judiciales, los investigadores concretaron el secuestro de una importante cantidad de elementos considerados de interés para la causa.

Entre los elementos incautados se destacan:

Un trozo compactado de sustancia herbácea que, tras ser sometido a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de 303 gramos de marihuana .

. Envoltorios de plástico con cogollos de marihuana.

Dos envoltorios plásticos con tusi o cocaína rosa .

. Varias semillas de la variedad cannabis sativa .

. Once teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

Documentación considerada de interés para la investigación.

Una cámara de seguridad.

Dos balanzas grameras.

Un posnet.

Una caja fuerte.

Dos motocicletas.

Un automóvil.

Los secuestros constituyen parte de las evidencias reunidas por los investigadores en el marco de una causa que continúa bajo análisis judicial y que busca determinar las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

Cinco detenidos a disposición de la Justicia

Como resultado de los allanamientos realizados en la Capital, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención de cinco personas.

Los arrestados son:

Una joven de 27 años.

Una mujer de 36 años.

Tres hombres de 23, 30 y 42 años de edad.

Tras concluir los procedimientos, los detenidos fueron alojados en dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes para el avance de la investigación.

El antecedente que impulsó la causa

Las medidas concretadas ayer se encuentran estrechamente vinculadas con un procedimiento desarrollado durante la tarde del sábado pasado, considerado un punto clave dentro de la investigación.

En aquella oportunidad, personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia y de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Catamarca" de Gendarmería Nacional Argentina intentó interceptar un automóvil Volkswagen Polo blanco en el que se desplazaban tres sujetos oriundos de la provincia de Salta.

Sin embargo, los ocupantes del vehículo emprendieron la fuga, lo que dio inicio a una persecución que movilizó a efectivos de distintas dependencias policiales pertenecientes a la Unidad Regional N.º 1. El operativo se extendió por diversos sectores hasta concluir en la intersección de las avenidas Alem y Güemes, donde finalmente se logró la detención de los ocupantes del rodado.

Más de tres kilogramos de cocaína secuestrados

El procedimiento culminó con la detención de tres hombres de 21, 23 y 25 años de edad, además del secuestro de una importante cantidad de estupefacientes y otros elementos.

Durante el operativo fueron incautados:

3,136 kilogramos de cocaína .

. La droga presentaba el sello de un delfín .

. Cinco comprimidos de Midazolam 15 mg .

. El automóvil Volkswagen Polo blanco utilizado por los sospechosos.

La magnitud del secuestro y los elementos hallados impulsaron nuevas líneas investigativas que derivaron en los allanamientos desarrollados durante la jornada de ayer.

Una investigación con alcance interprovincial

La causa no solo tuvo derivaciones en Catamarca. Como parte de las medidas judiciales relacionadas con la misma investigación, también se concretaron tres allanamientos en la provincia de Salta durante la jornada de ayer.

De esta manera, el trabajo coordinado entre la Policía de la Provincia, Gendarmería Nacional Argentina y la Justicia Federal permitió avanzar sobre una estructura bajo investigación por presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes, con procedimientos que se extendieron más allá de los límites provinciales.

Los operativos realizados, los secuestros obtenidos y las detenciones concretadas representan el resultado de una investigación que se desarrolló durante un período prolongado y que tuvo como punto de inflexión la persecución y el secuestro de más de tres kilogramos de cocaína durante el fin de semana. Con la incorporación de nuevas evidencias y el avance de las actuaciones judiciales, la causa continúa abierta bajo la órbita de la Justicia Federal.