Aguilar fue declarado culpable por el homicidio de Diego Chávez

La causa por el homicidio del policía Diego Chávez alcanzó este jueves una instancia decisiva con la emisión del veredicto por parte del jurado popular que intervino en el juicio. Tras cuatro jornadas de debate oral, en las que se presentaron pruebas, testimonios y alegatos de las partes, José Javier Aguilar fue declarado culpable del delito de homicidio simple en calidad de autor.

La decisión fue conocida durante la tarde y puso fin a la etapa de determinación de responsabilidad penal dentro de un proceso que concentró la atención de las partes involucradas y que tuvo como eje el análisis de las circunstancias en las que se produjo la muerte del efectivo policial.

El pronunciamiento del jurado marcó el cierre de una etapa fundamental del juicio y abrió paso a la instancia en la que se establecerá la pena que deberá cumplir el condenado. Para ello, el juez director del debate fijó una nueva audiencia para los próximos días.

Cuatro jornadas de debate

El juicio se desarrolló a lo largo de cuatro jornadas consecutivas, durante las cuales las partes expusieron sus respectivas teorías del caso y presentaron las pruebas que consideraron relevantes para sustentar sus posiciones.

Durante el debate oral se incorporaron pruebas testimoniales y se escucharon los alegatos finales antes de que el jurado popular iniciara el proceso de deliberación. La dinámica propia del juicio por jurados otorgó a los ciudadanos convocados la responsabilidad de evaluar la prueba producida durante las audiencias y arribar a una conclusión respecto de la responsabilidad penal del acusado.

Tras analizar los elementos incorporados durante el proceso, el jurado emitió el veredicto que declaró culpable a José Javier Aguilar como autor del delito de homicidio simple.

La acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal

A lo largo del juicio, la acusación estuvo representada por el fiscal Dr. Alejandro Dalla Lasta Baroni, quien sostuvo una imputación más gravosa que la finalmente adoptada por el jurado popular.

El representante del Ministerio Público Fiscal mantuvo la acusación por homicidio calificado por haberse cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad, atribuyendo a Aguilar la autoría del hecho. La postura de la fiscalía apuntó a que la condición de integrante de una fuerza de seguridad de la víctima constituyera un elemento determinante para encuadrar jurídicamente el caso bajo una figura penal de mayor gravedad.

Durante el desarrollo del debate, esa acusación fue defendida mediante la producción de pruebas y la exposición de argumentos orientados a sostener dicha calificación legal.

El acompañamiento de la querella particular

La posición impulsada por la fiscalía encontró respaldo en la querella particular que intervino en representación de los intereses vinculados al caso. La querella estuvo a cargo del Dr. Leonardo Carrasco, quien acompañó la acusación sostenida por el Ministerio Público Fiscal.

De esta manera, tanto la fiscalía como la representación particular coincidieron en solicitar que el acusado fuera considerado responsable bajo la figura de homicidio calificado por haberse cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad.

Ambas partes sostuvieron esa postura hasta el momento de los alegatos finales, previo al retiro del jurado para deliberar.

La estrategia de la defensa y el resultado del veredicto

Por su parte, la defensa de José Javier Aguilar estuvo a cargo de los abogados Dres. Jorge Rafael Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros.

Los defensores sostuvieron durante el proceso una posición diferente a la planteada por la acusación y solicitaron que el hecho fuera considerado como homicidio simple. La estrategia defensiva apuntó a que el jurado descartara la calificación agravada impulsada por la fiscalía y la querella y adoptara una figura penal distinta.

Finalmente, el jurado popular resolvió en consonancia con el planteo efectuado por la defensa y declaró a Aguilar culpable del delito de homicidio simple en calidad de autor.

La decisión implicó que los ciudadanos encargados de emitir el veredicto no adoptaran la calificación jurídica propuesta por la acusación y se inclinaran por una figura diferente al momento de determinar la responsabilidad penal del imputado.

La próxima etapa: la determinación de la pena

Conocido el veredicto, el proceso judicial ingresó en una nueva etapa centrada en la fijación de la sanción que deberá cumplir el condenado.

Tras la lectura de la decisión adoptada por el jurado popular, el juez director del debate, Dr. Fernando Esteban, dispuso la convocatoria a una audiencia específica destinada a la estipulación de la pena.

La misma fue programada para el próximo 16 de junio a las 9 horas. En esa instancia se abordarán los aspectos vinculados a la determinación de la condena correspondiente al delito por el cual Aguilar fue declarado culpable.