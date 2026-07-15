Hubs logísticos: por qué están cambiando la forma de mover mercadería en Argentina

En países con cadenas de abastecimiento muy desarrolladas, el concepto de hub logístico ya forma parte del lenguaje habitual de empresas, operadores de transporte, parques industriales y grandes retailers. En Argentina, en cambio, todavía suele confundirse con un depósito, un centro de distribución o una simple nave industrial. Pero un hub logístico es algo más amplio: funciona como un nodo central estratégico donde se concentra la recepción, almacenamiento, clasificación y redistribución de mercadería hacia distintos destinos.

La diferencia es importante. Un depósito guarda productos. Un hub logístico, en cambio, ordena flujos, conecta rutas, optimiza tiempos, reduce costos y mejora la trazabilidad de cada operación. Por eso suele ubicarse cerca de autopistas, rutas nacionales, puertos, aeropuertos, zonas industriales o grandes centros de consumo.

En un país extenso como Argentina, donde mover mercadería puede implicar cientos o miles de kilómetros, estos nodos pueden convertirse en una herramienta clave para mejorar competitividad. La expansión del e-commerce, el crecimiento de importaciones en algunos rubros y la necesidad de entregas más rápidas ya están presionando sobre la infraestructura logística disponible. Informes del sector privado vienen señalando que el crecimiento del comercio electrónico y de las importaciones genera una fuerte presión sobre la capacidad logística local. En 2024, por ejemplo, Argentina registró un crecimiento del 24% en e-commerce, según datos citados en informes sobre el mercado de centros logísticos.

Qué funciones cumple un hub logístico

Un hub logístico puede cumplir varias tareas al mismo tiempo. Su valor está justamente en integrar procesos que, si estuvieran dispersos, serían más lentos y costosos.

En estos espacios se reciben camiones, contenedores o cargas provenientes de proveedores, fábricas, puertos o aeropuertos. Luego, la mercadería se controla, se clasifica, se almacena temporalmente y se prepara para su distribución final.

También pueden realizarse tareas de cross docking, que consiste en recibir productos y despacharlos rápidamente sin almacenarlos durante largos períodos. Esta modalidad es muy útil para alimentos, productos de alta rotación, paquetería, consumo masivo y operaciones de comercio electrónico.

Otro proceso habitual es el picking y packing, donde se seleccionan productos específicos, se preparan pedidos y se embalan para entrega. En hubs más avanzados también hay áreas de etiquetado, control de calidad, devolución de productos, gestión de inventario y seguimiento en tiempo real.

Por eso, hablar de un hub logístico es hablar de una infraestructura mucho más dinámica que un depósito tradicional.

Por qué son importantes para Argentina

Argentina tiene características que hacen especialmente relevante este tipo de desarrollos. El país concentra una parte importante del consumo en el AMBA, pero produce, importa, exporta y distribuye desde distintas regiones.

La cercanía con el puerto de Buenos Aires, el corredor Rosario-Santa Fe, los accesos a Córdoba, Mendoza, Neuquén, Mar del Plata y el norte del país genera puntos estratégicos donde los hubs podrían mejorar mucho la circulación de mercadería.

Además, el crecimiento de las compras online modificó las expectativas del consumidor. Hoy muchas personas esperan entregas más rápidas, seguimiento del pedido y disponibilidad de stock en tiempo real. Para cumplir con esas exigencias, las empresas necesitan redes logísticas más inteligentes.

En ese escenario, los hubs permiten acercar productos a zonas de demanda, consolidar cargas, reducir viajes innecesarios y hacer más eficiente la última milla.

El empleo que generan estos centros

Lejos de reemplazar completamente el trabajo humano, los hubs logísticos suelen demandar una amplia variedad de perfiles.

En una operación de este tipo se necesitan operarios de depósito, choferes, supervisores, técnicos de mantenimiento, especialistas en inventario, personal de seguridad, analistas de datos, programadores, operadores de sistemas WMS, técnicos electromecánicos y responsables de calidad.

A medida que la automatización avanza, también aparecen nuevos puestos vinculados a robótica, sensores, mantenimiento preventivo, programación de equipos y análisis de productividad.

Esto cambia el tipo de empleo logístico. Ya no se trata únicamente de cargar y descargar mercadería. Cada vez pesa más la capacidad de manejar sistemas digitales, interpretar información y operar tecnología.

Automatización, robótica e inteligencia artificial

Los hubs logísticos más modernos incorporan tecnología para ganar velocidad y precisión. Una de las herramientas más extendidas son los sistemas de gestión de almacenes, conocidos como WMS, que permiten controlar stock, ubicaciones, movimientos, vencimientos y preparación de pedidos.

También crece el uso de robots móviles autónomos, o AMR, capaces de moverse dentro de depósitos y centros de distribución sin depender de infraestructura fija. A diferencia de los AGV tradicionales, los AMR pueden tomar decisiones de navegación y adaptarse a cambios en el entorno, algo especialmente útil en almacenes dinámicos. Revisiones técnicas recientes destacan que estos robots reducen desplazamientos repetitivos, mejoran rendimiento y disminuyen fatiga en tareas operativas.

Además, existen sistemas de clasificación automática, cintas transportadoras inteligentes, lectores RFID, visión artificial, brazos robóticos para palletizado, sensores IoT y herramientas de inteligencia artificial para prever demanda, optimizar rutas o asignar tareas.

En los andenes de carga, donde se conectan camiones y depósitos, también se vuelve clave contar con soluciones de automatización para andenes, especialmente cuando se busca reducir tiempos de espera, mejorar seguridad y hacer más eficiente el flujo de entrada y salida de mercadería.

Los desarrollos donde más sirven

Los hubs logísticos son especialmente útiles en sectores donde la velocidad y la precisión tienen impacto directo sobre el negocio.

En e-commerce, permiten preparar miles de pedidos diarios y organizar entregas por zonas. En alimentos y bebidas, ayudan a controlar rotación, vencimientos y temperatura. En la industria farmacéutica, son fundamentales para trazabilidad y cumplimiento normativo. En autopartes, permiten abastecer plantas y talleres con tiempos ajustados.

También resultan importantes para supermercados, retail, tecnología, insumos médicos, paquetería, comercio exterior y operaciones omnicanal, donde una misma empresa vende por tiendas físicas, web, marketplaces y canales mayoristas.

En todos esos casos, el hub funciona como el corazón operativo de la cadena.

Infraestructura: el punto que define el éxito

Un hub logístico no se construye solamente con metros cuadrados. Necesita accesos viales, playas de maniobra, andenes seguros, pisos de alta resistencia, energía confiable, conectividad digital, sistemas contra incendio, seguridad perimetral y capacidad de expansión.

Por eso, muchas compañías requieren proyectos de infraestructura logística diseñados desde el inicio con una mirada integral. Un error en la planificación de accesos, alturas, circulación interna o capacidad de carga puede generar costos durante años.

El diseño del hub debe responder al tipo de operación: no es lo mismo un centro para productos refrigerados que uno para paquetería, cargas pesadas, repuestos, consumo masivo o importaciones.

Mantenimiento y continuidad operativa

La logística moderna depende de la continuidad. Si un andén, una rampa niveladora, una puerta industrial o un equipo de carga falla, la operación puede sufrir demoras, sobrecostos y pérdida de productividad.

Por eso, el mantenimiento de equipos de muelle se vuelve una parte crítica del negocio. No se trata solo de reparar cuando algo se rompe, sino de prevenir fallas, mejorar seguridad y garantizar que la mercadería siga circulando sin interrupciones.

En hubs con alto movimiento diario, cada minuto cuenta. Una demora en carga o descarga puede impactar sobre rutas, entregas, turnos de choferes y cumplimiento con clientes.

Una herramienta estratégica para la próxima etapa

Argentina tiene el desafío de modernizar su infraestructura logística si quiere acompañar el crecimiento del comercio electrónico, mejorar competitividad regional y reducir costos internos.

Los hubs logísticos pueden ser una parte importante de esa transformación. No son simples depósitos grandes, sino plataformas que combinan ubicación, tecnología, empleo especializado, automatización y planificación operativa.

Para empresas que necesitan distribuir mejor, vender más rápido o llegar a nuevos mercados, entender este concepto puede marcar una diferencia concreta. En un país donde las distancias pesan y la eficiencia logística muchas veces define la rentabilidad, los hubs logísticos empiezan a aparecer como una herramienta de negocio cada vez más necesaria.