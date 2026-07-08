La frase que tiró el DT francés sobre los árbitros argentinos que dirigirán Francia y Marruecos

La previa del partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones del entrenador francés, Didier Deschamps, quien hizo una sugestiva referencia a la designación del equipo arbitral argentino encabezado por Facundo Tello.

Durante la conferencia de prensa previa al compromiso, el seleccionador francés fue consultado por la presencia de árbitros argentinos para dirigir el encuentro. Si bien intentó quitar dramatismo al tema y evitó alimentar las especulaciones que surgieron en torno al arbitraje, una de sus respuestas rápidamente captó la atención por la comparación que estableció con el encuentro que protagonizaron Argentina y Egipto.

En ese contexto, Deschamps recordó la actuación de François Letexier, el árbitro francés que estuvo a cargo del triunfo del seleccionado argentino frente al conjunto egipcio, y expresó un deseo que no tardó en instalarse en el centro de la escena. "No (no hay preguntas). Podes hacer preguntas, pero yo no le presto atención. Espero que el árbitro sea tan bueno como el señor Letexier y sus asistentes en otro partido", manifestó el entrenador francés.

La frase apareció en medio del debate que quedó instalado tras el partido entre Argentina y Egipto y fue interpretada como una referencia directa a la labor arbitral, aunque el propio técnico procuró dejar en claro cuál es su posición respecto del papel de los jueces dentro del juego.

El mensaje sobre el rol del árbitro

Después de esa primera respuesta, Deschamps insistió en que el foco de su equipo está puesto exclusivamente en el rival y no en quienes impartirán justicia durante el encuentro.

El entrenador sostuvo que su preocupación principal pasa por el rendimiento futbolístico de Marruecos y remarcó que los árbitros deben cumplir su función con imparcialidad.

En ese sentido, afirmó: "Mi rival es Marruecos, no el árbitro. Al contrario, él está ahí para hacer cumplir las reglas del juego de la forma más justa posible".

Con esas palabras buscó restarle trascendencia a cualquier especulación relacionada con la designación arbitral, aunque su comparación con el desempeño de Letexier terminó convirtiéndose en uno de los temas destacados de la conferencia de prensa.

La confirmación de la FIFA sobre Michael Olise

Durante el encuentro con los medios, Deschamps también confirmó una resolución vinculada con Michael Olise. El entrenador informó que la FIFA rechazó el recurso que había sido presentado por la tarjeta amarilla recibida por el futbolista, por lo que la situación disciplinaria no sufrió modificaciones.

"Lo de la tarjeta amarilla no ha cambiado. Esta mañana hemos recibido una notificación de la FIFA", explicó el seleccionador francés al confirmar la decisión del organismo. La resolución quedó oficialmente comunicada antes del compromiso correspondiente a los cuartos de final.

El análisis de Marruecos

Más allá de la cuestión arbitral y de la decisión disciplinaria, Deschamps dedicó parte de la conferencia a analizar las características del rival que enfrentará Francia.

El entrenador dejó en claro el respeto que le genera el seleccionado marroquí y aseguró que espera un compromiso de máxima exigencia. En su evaluación recordó un antecedente entre ambos equipos y destacó el crecimiento que ha mostrado Marruecos en los últimos años.

"Marruecos no es lo mismo que Paraguay. Jugamos contra ellos hace cuatro años; llegaron a la final de la Copa Africana de Naciones. Tienen muy buenos jugadores; es un equipo al que le gusta tener la posesión del balón y atacar. Tiene grandes cualidades", señaló.

Las declaraciones reflejaron la valoración del cuerpo técnico francés sobre un adversario al que considera con suficientes recursos futbolísticos para plantear un partido complejo.

Francia y Marruecos, un duelo por los cuartos de final

El encuentro entre Francia y Marruecos se disputará este jueves desde las 17, en el Estadio de Boston, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026.

El compromiso contará con la transmisión de D Sports y tendrá como árbitro principal al argentino Facundo Tello, cuya designación fue precisamente uno de los temas abordados por Didier Deschamps en la conferencia previa.

De esta manera, el choque entre franceses y marroquíes llega rodeado por un contexto en el que las declaraciones de Didier Deschamps, la confirmación de la FIFA sobre Michael Olise y la designación del árbitro argentino Facundo Tello se suman al atractivo deportivo de un partido que definirá a uno de los semifinalistas del Mundial 2026.