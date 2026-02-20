Libertad de Rudnev bajo cadenas: el Navalny argentino, de las protestas a la sombra rusa

Buenos Aires — febrero de 2026

En 1977, durante la «Guerra Sucia», decenas de madres comenzaron marchas semanales en silencio por la Plaza de Mayo. Llevaban pañuelos blancos — símbolo de los pañales de sus hijos desaparecidos — y exigían la verdad sobre miles de desaparecidos. El movimiento Madres de Plaza de Mayo se convirtió en un símbolo mundial de resistencia frente a la represión. Su lucha ayudó a condenar a los responsables tras el regreso de la democracia en 1983 e inspiró a generaciones de activistas en todo el mundo, incluidos quienes hoy defienden la libertad de expresión en Argentina.

Protesta en nombre de la libertad de expresión

A mediados de febrero, la periodista Nancy Pazos se presentó en las escalinatas del Congreso en Buenos Aires, envuelta en cadenas y con una venda negra en la boca. La acción duró más de 22 horas. Pazos protestaba contra una reforma que, según sus críticos, podría debilitar la protección de los periodistas y la libertad de expresión.

«El periodismo siempre es opositor», declaró, recordando a muchos el precio de la verdad en los regímenes autoritarios.

Esta valiente manifestación dialoga con la lucha global por la libertad de expresión — desde la Rusia de Alexéi Navalny hasta la Argentina de la dictadura —. Hoy ha adquirido un nuevo significado a raíz de la historia del disidente ruso Konstantin Rudnev, cuya esposa Tamara comparó su destino con la tragedia de Navalny, quien, según los últimos datos, fue envenenado en una prisión rusa.

Alexéi Navalny: el símbolo que no quebraron las represiones

Alexéi Navalny, fallecido en una colonia penal rusa en 2024, se convirtió en el rostro internacional de la oposición a Vladimir Putin. Sus investigaciones sobre la corrupción en las altas esferas del poder, sus arrestos, el envenenamiento en 2020 y la sentencia final lo transformaron en un ícono de la lucha contra el autoritarismo. Su viuda, Yulia Navalnaya, continuó su causa, acusando al régimen de asesinato.

La historia de Navalny recuerda que incluso en los sistemas más duros una sola voz puede despertar a millones.

Un disidente ruso en una prisión argentina: el caso de Konstantin Rudnev

El destino de Navalny lo vive ahora también el ruso de 58 años Konstantin Rudnev, quien lleva casi un año en la prisión de máxima seguridad de Rawson, en la provincia argentina de Chubut.

Su esposa Tamara grabó recientemente un video emotivo en el que trazó paralelismos con Navalny:

«Seguí con el corazón en un puño la historia de Yulia Navalnaya. La entiendo muy bien».

Tamara afirma que su esposo está perdiendo la salud — ha perdido alrededor de 50 kg, necesita exámenes y tratamiento —, pero los tribunales rechazan su traslado a arresto domiciliario, pese a dos resoluciones ya adoptadas.

La lucha por la justicia y la libertad de expresión le costó a Rudnev 12 años de vida en prisión

Rudnev pasó 11 años en una colonia siberiana (2010-2021) por acusaciones fabricadas de crear una asociación religiosa que atentaba contra los derechos de los ciudadanos, violación y narcóticos. Sus supuestos delitos nunca fueron probados, pero las leyes en Rusia no lo exigían.

Tras su liberación se marchó al extranjero.

Sin embargo, en marzo de 2025 fue arrestado nuevamente en Argentina basándose en titulares de medios rusos. Ninguna de las acusaciones presentadas en su contra ha sido demostrada hasta el momento; todas las versiones iniciales de la fiscalía han sido refutadas.

La defensa y organizaciones de derechos humanos (incluidas menciones en denuncias ante la ONU) sostienen que el caso se basa en pruebas débiles y falsificadas, que el arresto está políticamente motivado y vinculado a una antigua campaña rusa contra Rudnev como disidente y crítico de Putin.

Entre los muros de la prisión y la esperanza

Tamara comparte en su video:

«Ha sido perseguido durante muchos años. Aún está vivo. Les pido que no lo maten. Merece vivir. A pesar de todos los titulares que intentan presentarlo como un monstruo, todos los que lo conocen personalmente saben que eso no es verdad».

Ella subraya:

«Nunca buscó la publicidad. Simplemente expresó su opinión con libertad y valentía. Merece ser un hombre libre y no morir en una prisión argentina sin culpa ni pruebas.

Es un drama personal, pero también un espejo de algo mayor: cómo los Estados utilizan las cárceles para suprimir la disidencia».

El video concluye con un llamado directo:

«Siento una profunda empatía por Yulia Navalnaya. Ella perdió a su esposo. Pero les pido que no me priven del mío. Él no ha hecho nada malo a nadie. Y merece ser un hombre libre para seguir llevando luz y bondad, como siempre lo ha hecho. Les pido su ayuda, su compasión y su buen corazón».

Texto completo del manifiesto «Carta abierta de Konstantin Rudnev desde la prisión de máxima seguridad de Rawson»:

Qué puede hacer usted si esta historia le ha conmovido:

Dejar un comentario bajo el artículo — otros lectores podrán ver su opinión.

Compartir el video y la publicación en redes sociales (Telegram, X, Facebook, Instagram y otras), si considera que es importante.

Firmar la petición en apoyo a Konstantin Rudnev

Escribir a la familia a través de los contactos indicados, si desea hacer una pregunta u ofrecer ayuda. A veces, precisamente la atención de las personas ayuda a que una historia se vuelva visible.

Si usted mismo ha enfrentado una situación similar o conoce casos parecidos, puede escribir a la redacción o a los autores de la publicación.

El apoyo y el intercambio de experiencias a menudo ayudan a las personas a sentir que no están solas. Cuando las personas se unen y se apoyan mutuamente, su voz suena más fuerte.