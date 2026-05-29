EC SAPEM lanza una bonificación del 10% para el pago de facturas de luz

EC SAPEM anunció un nuevo beneficio destinado a usuarios del servicio eléctrico de Catamarca mediante un acuerdo con Mercado Pago que permitirá acceder a una bonificación del 10% en el pago de facturas de energía eléctrica. La medida estará vigente entre el 1 y el 7 de junio y se aplicará exclusivamente a operaciones realizadas a través de la aplicación oficial de la distribuidora.

Según se informó, quienes paguen sus facturas utilizando el botón de pago de Mercado Pago y dinero disponible en cuenta podrán recibir un reintegro directo sobre el importe abonado. La iniciativa apunta a incentivar el uso de herramientas digitales de cobro y, al mismo tiempo, ofrecer un alivio económico para los hogares catamarqueños.

El beneficio forma parte de una estrategia vinculada a la digitalización de servicios y al fortalecimiento de los canales virtuales de pago implementados por la empresa distribuidora de energía.

Cómo funcionará la bonificación

La promoción anunciada por EC SAPEM establece que los usuarios podrán acceder a una devolución equivalente al 10% del importe abonado en sus facturas de luz, siempre que cumplan con las condiciones comerciales definidas para la operatoria.

La empresa detalló que el pago deberá realizarse exclusivamente desde la aplicación oficial de EC SAPEM y utilizando el botón de pago de Mercado Pago. Además, el sistema exige que la operación sea concretada con dinero disponible en la cuenta del usuario dentro de la plataforma de pagos digitales.

Otro de los requisitos establecidos es que la factura tenga un monto mínimo de $50.000. Asimismo, el beneficio contará con un tope máximo de devolución de $8.000 por usuario. La acreditación del dinero se realizará de manera automática en la cuenta de Mercado Pago correspondiente al titular que efectúe la operación.

Incentivo al uso de canales digitales

La medida anunciada por EC SAPEM busca promover la utilización de herramientas digitales para el pago de servicios y avanzar en la adopción de mecanismos virtuales de gestión y cobranza.

En ese marco, la empresa remarcó que el proceso completo deberá realizarse de manera autónoma por parte del usuario dentro de las aplicaciones oficiales habilitadas para la promoción. La utilización de la aplicación oficial de la distribuidora se presenta como uno de los ejes centrales de la iniciativa, ya que la bonificación únicamente será válida para operaciones efectuadas desde esa plataforma.

Además del incentivo económico, la promoción también apunta a consolidar modalidades de pago digitales que permitan agilizar las gestiones de los usuarios vinculadas al servicio eléctrico.

Advertencia por posibles estafas virtuales

En paralelo al lanzamiento del beneficio, EC SAPEM emitió una serie de recomendaciones de seguridad orientadas a prevenir posibles estafas virtuales relacionadas con la promoción.

La empresa aclaró que no solicitará datos personales, claves ni códigos de verificación bajo ninguna circunstancia. Asimismo, indicó que no se gestionan cobros, promociones ni beneficios mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o enlaces externos no oficiales.

La compañía remarcó que la totalidad de la operación se concreta de manera autónoma por parte del usuario desde la App oficial de EC SAPEM y mediante el sistema de pago habilitado en Mercado Pago.

Gestión digital y acceso a comprobantes

Junto con el anuncio de la promoción, EC SAPEM recordó que los usuarios pueden descargar la aplicación oficial de la distribuidora y gestionar comprobantes y servicios digitales ingresando al sitio oficial de la empresa.

La iniciativa se enmarca en una estrategia orientada a fortalecer las herramientas digitales de atención y gestión para usuarios del servicio eléctrico en Catamarca, incorporando beneficios económicos vinculados al uso de plataformas virtuales de pago.

Con esta promoción, la empresa busca combinar incentivos económicos y digitalización de servicios, al tiempo que refuerza recomendaciones de seguridad para evitar maniobras fraudulentas vinculadas con pagos electrónicos y promociones virtuales.