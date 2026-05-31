Buscan intensamente a una adolescente de 15 años desaparecida en Comodoro Rivadavia

La Policía del Chubut emitió este domingo una alerta de búsqueda para dar con el paradero de Camila Susana Maidana, una adolescente de 15 años que desapareció en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Según informaron fuentes oficiales, la joven fue vista por última vez el viernes 29 de mayo en las inmediaciones de la Escuela Martín Rivadavia, ubicada sobre calle Ameghino al 1492.

Ante la falta de noticias sobre su ubicación, familiares de la menor realizaron la correspondiente denuncia, lo que motivó la intervención de la División Búsqueda de Personas y la activación del protocolo de búsqueda.

Las tareas iniciales no arrojaron resultados positivos, por lo que las autoridades decidieron ampliar el operativo y solicitar la colaboración de la comunidad para obtener información que permita localizar a la adolescente.

La adolescente fue vista por última vez el viernes 29 de mayo. (Foto: Policía de Chubut).

De acuerdo con la descripción difundida por la fuerza de seguridad, Camila es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, pesa cerca de 54 kilos, tiene tez blanca y cabello largo color castaño claro.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jogging verde, un sweater gris, una remera blanca, una campera de abrigo verde y zapatillas blancas con detalles celestes.

Mientras continúa la búsqueda, la Policía pidió que cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero se comunique de manera inmediata con la División Búsqueda de Personas al teléfono 2974-082600, con la dependencia policial más cercana o mediante la línea de emergencias 101.