Investigan la muerte de un hombre hallado en una vivienda del B° Eva Perón

Un hecho que es materia de investigación judicial se registró en el barrio Eva Perón, donde fue encontrado sin vida un hombre en el interior de una vivienda. Tras el hallazgo, se activaron las actuaciones correspondientes para el resguardo de la escena y el traslado del cuerpo a fin de avanzar con las pericias forenses que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento.

En el lugar intervino personal de Bomberos de la Provincia, que trabajó en las tareas necesarias para concretar el traslado del cuerpo hacia la Morgue municipal "Fray Mamerto Esquiú", donde se llevará adelante la operación de autopsia ordenada en el marco de la investigación.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hombre fue encontrado sin signos vitales dentro de la casa. A partir de ese momento comenzaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas que derivaron en su muerte. La situación generó la intervención de los organismos competentes, que ahora centran su labor en la obtención de elementos que permitan esclarecer el hecho y establecer de manera precisa qué ocurrió.

Bomberos y el traslado a la Morgue

Uno de los primeros procedimientos realizados tras el hallazgo fue el trabajo efectuado por Bomberos de la Provincia. El personal intervino en el barrio Eva Perón con el objetivo de efectuar el traslado del cuerpo hacia donde se realizarán los estudios médico-legales correspondientes.

Este procedimiento forma parte de las actuaciones habituales cuando una muerte requiere ser analizada mediante pericias forenses. El traslado permite que especialistas puedan efectuar los exámenes necesarios para obtener información precisa sobre el fallecimiento.

La labor de los equipos intervinientes constituye un paso fundamental dentro del proceso investigativo, ya que permite avanzar hacia la etapa de análisis forense.

La autopsia será clave para determinar las causas

La principal medida dispuesta en el marco de la investigación es la realización de una autopsia. El estudio será efectuado con el objetivo de determinar las causales de la muerte y aportar información técnica que permita esclarecer el caso.

Hasta el momento, no se difundieron conclusiones respecto de las circunstancias que rodearon el fallecimiento ni la identidad de la víctima. Por ese motivo, los resultados de la autopsia serán determinantes para conocer con precisión qué ocurrió.

No obstante, de acuerdo con los primeros datos conocidos, la persona hallada sin vida sería un empleado del Poder Judicial. El dato trascendió mientras avanzan las actuaciones y las pericias correspondientes, las autoridades continúan reuniendo información vinculada al caso.