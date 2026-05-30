Detuvieron a la misma pareja tres veces en lo que va del año en Catamarca

En la tarde de este viernes, a las 13:50, personal de la Comisaría Quinta realizaba recorridos preventivos en la intersección de avenida Güemes y calle Ayacucho, cuando procedió a la aprehensión de una joven mujer de apellido Brizuela (29) y un hombre de apellido Márquez (36).

La intervención se produjo luego de que una empleada de un comercio ubicado en avenida Güemes Oeste, entre calles San Luis y Neuquén, los sindicara como los supuestos autores de un intento de ilícito en el lugar, aunque finalmente el hecho no llegó a consumarse.

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, mientras se invitó a la encargada del local a realizar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 5.

Identidad y un historial con múltiples intervenciones en el año

Los detenidos fueron identificados como Jonathan Iván Márquez y Samanta Micaela Brizuela, ambos mayores de edad, quienes en lo que va del año ya registran al menos tres detenciones vinculadas a hechos contra la propiedad.

Su situación judicial ha sido objeto de reiteradas intervenciones del sistema penal, con participación del fiscal Facundo Barros Jorrat y del juez de control de garantías Santiago Ahumada Francini.

Primera intervención judicial del año: marzo y robo simple

El antecedente inmediato se remonta al 6 de marzo, cuando el juez de control de garantías N° 1 Santiago Ahumada Francini confirmó la detención de la pareja a pedido del fiscal Facundo Barros Jorrat, quien los imputó e indagó por robo simple en calidad de coautores.

En esa oportunidad, fueron trasladados a Miraflores y al Correccional de Mujeres, respectivamente. La medida de detención tuvo una duración de diez días, por lo que ambos recuperaron la libertad el 19 de marzo.

Segunda detención: una seguidilla de hurtos en la Capital

Pocos días después de recuperar la libertad, la pareja volvió a ser detenida el lunes 23 de marzo a las 19:00, esta vez por un hecho ocurrido en el Drugstore "Tasty", ubicado en la esquina de avenidas Colón y Güemes.

En ese episodio fueron acusados de sustraer:

Tres cremas Rosa Vitamin

Tres desodorantes marca Kevin

Dos alfajores Cofler

Dos productos Nutella

Un dispositivo Only manos libres

El encargado del comercio, Héctor Gómez (39), alertó a la policía tras advertir el ilícito, lo que permitió la aprehensión de la pareja a pocas cuadras del lugar.

Ese mismo día, además, los investigadores vincularon a la pareja con otro hecho ocurrido a las 15:00 horas, en la farmacia Red Colón, ubicada en avenida Misiones, donde se habrían sustraído diversos elementos. El hecho fue informado por personal de seguridad, que habría reconocido a Samanta Brizuela.

Imputación, silencio y nuevas detenciones

Tras esos episodios, ambos fueron trasladados al edificio de la Fiscalía general, donde el fiscal Facundo Barros Jorrat los indagó e imputó por hurto.

Asistidos por el defensor oficial, los acusados se abstuvieron de declarar. Luego regresaron a dependencias policiales: la Comisaría Novena y la Comisaría de la Mujer, donde permanecieron detenidos hasta ser nuevamente llevados ante la Justicia.