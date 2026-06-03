Escándalo en la asamblea docente en Capital: denuncian irregularidades y piden la impugnación

Una fuerte polémica se desató este miércoles durante la 7° Asamblea Ordinaria de cobertura de cargos docentes realizada en la Escuela Activa de la Capital, donde docentes participantes denunciaron una serie de irregularidades que, según manifestaron, alteraron las condiciones establecidas para el desarrollo del acto público.

La situación fue dada a conocer por integrantes de Docentes Autoconvocados, quienes expresaron su preocupación por lo ocurrido y señalaron que las autoridades responsables de la asamblea habrían modificado de manera arbitraria requisitos previstos en la normativa vigente, generando malestar entre quienes concurrieron para participar del proceso de cobertura de cargos.

De acuerdo con lo denunciado, el conflicto se originó a partir de la exigencia vinculada a la Declaración Jurada de Cargos, documento requerido para participar de este tipo de actos administrativos.

La controversia por la Declaración Jurada de Cargos

Según explicaron los docentes presentes, la normativa vigente establece que la Declaración Jurada de Cargos posee una validez de hasta 48 horas previas a la realización de la asamblea.

Sin embargo, sostienen que durante el desarrollo del acto las autoridades presentes comenzaron a exigir que dicho documento hubiera sido emitido dentro de las últimas 24 horas, modificando en los hechos las condiciones originalmente establecidas. De acuerdo con la denuncia realizada, esta exigencia fue aplicada sin que se exhibiera disposición, resolución o instrumento administrativo alguno que respaldara el cambio de criterio.

Los docentes cuestionaron que la modificación de los requisitos se produjera en el mismo momento de la asamblea y remarcaron que quienes asistieron lo hicieron cumpliendo con las condiciones que, según afirman, se encuentran formalmente previstas en la normativa vigente.

Entre los aspectos señalados por los participantes se encuentran:

La validez de la Declaración Jurada de Cargos hasta 48 horas antes de la asamblea.

La exigencia de una emisión dentro de las últimas 24 horas.

La ausencia de una disposición exhibida que justificara la modificación del requisito.

El impacto que la medida habría tenido sobre los docentes que se presentaron con la documentación correspondiente.

Indignación y reclamos durante el acto público

La decisión generó una inmediata reacción entre los docentes afectados, quienes expresaron su indignación por considerar que el cambio introducido alteró las reglas bajo las cuales se desarrollaba la asamblea.

Según manifestaron, la situación perjudicó a quienes concurrieron respetando los requisitos establecidos y provocó incertidumbre respecto de la legalidad del procedimiento aplicado durante la cobertura de cargos. Los participantes sostuvieron que la medida vulnera derechos y modifica las condiciones del acto público, afectando la igualdad de oportunidades que debe garantizarse en este tipo de instancias administrativas.

El malestar se hizo evidente durante el desarrollo de la asamblea, donde numerosos docentes plantearon objeciones a la decisión adoptada por las autoridades responsables.

Pedido de impugnación y nuevas denuncias

Ante lo ocurrido, docentes presentes solicitaron la impugnación de la asamblea, con el objetivo de que las irregularidades denunciadas quedaran formalmente registradas y fueran revisadas por las autoridades competentes.

No obstante, según denunciaron los participantes, también se habrían producido situaciones vinculadas al tratamiento de esos planteos. De acuerdo con la versión difundida por Docentes Autoconvocados, las autoridades intentaron impedir e incluso desconocer el derecho de los participantes a formular impugnaciones y dejar asentadas sus objeciones respecto de las irregularidades observadas durante el acto.

Este aspecto de la denuncia incrementó el nivel de preocupación entre los docentes presentes, quienes consideraron que la posibilidad de presentar impugnaciones constituye una herramienta legítima para cuestionar decisiones que consideran contrarias a la normativa vigente.

El planteo de Docentes Autoconvocados

Tras los hechos registrados durante la asamblea, desde Docentes Autoconvocados expresaron su profunda preocupación por el desarrollo del procedimiento y reclamaron una revisión inmediata de lo actuado.

El sector sostuvo la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y de preservar las condiciones de transparencia en los actos de cobertura de cargos docentes.

Entre los reclamos planteados se destacan:

La inmediata revisión de lo actuado durante la asamblea.

El respeto irrestricto de la normativa vigente.

La garantía de transparencia en los procedimientos.

El cumplimiento de condiciones de legalidad.

La igualdad de oportunidades para todos los participantes.

La convocatoria de Educación

La realización de la 7° Asamblea Ordinaria de opción para la cobertura de cargos y horas cátedra interinas y/o suplentes destinadas a instituciones educativas de Educación Secundaria en todas sus modalidades: común, rural, técnica, agrotécnica, formación profesional y educación para jóvenes y adultos, fue anunciada previamente por el Ministerio de Educación.

La misma se informó tenía fecha para este miércoles 03 de Junio en las distintas Escuelas Cabeceras departamentales habilitadas, iniciando a las 08:00 horas y extendiéndose hasta la finalización del proceso. En el caso de la Zona I (Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú), la convocatoria tendrá lugar en la Escuela Activa, ubicada en Mate de Luna y 9 de Julio N° 1026.

La cartera educativa oportunamente recordó que todo el proceso se desarrollará conforme al orden de mérito vigente y bajo las pautas procedimentales establecidas en la normativa correspondiente, garantizando transparencia y equidad en la cobertura de cargos y horas cátedra.