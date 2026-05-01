Argentina tiene una de las tasas de homicidios más bajas de Sudamérica, pero aun así gasta miles de millones de dólares al año, sostiene años de investigaciones y mantiene a miles de personas tras las rejas, cuando más del 80% de las causas penales terminan archivadas sin resultado. ¿Vale la pena una sistema así por la plata que le saca a los hospitales, las escuelas y a los sueldos de los laburantes argentinos?



Para el 2026, el bloque de "seguridad" (policía, cárceles, sistema judicial y fiscalía) consume entre el 7,5% y el 7,9% del presupuesto nacional: esto es entre un 30% y un 35% más que Salud (5,6%), y que Educación y Cultura (5,8%).



En números absolutos, esto representa cerca de 7.700 millones de dólares anuales solo a nivel federal (sin contar los presupuestos provinciales). Sin embargo, más del 80% de las causas penales no reciben ninguna respuesta de calidad: simplemente se archivan o se cierran por falta de pruebas.



Miles de millones de pesos y años de vida de las personas (incluyendo inocentes que se comen la prisión preventiva en comisarías o penales) se tiran a la basura. El sistema no protege a la sociedad de manera eficiente, sino que solo crea una apariencia de trabajo. Con una tasa de criminalidad tan baja en el país (una de las más bajas de Sudamérica), este gasto parece totalmente desproporcionado.



El sistema de justicia penal de Argentina es extremadamente ineficiente

Según los informes del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), ningún Ministerio Público Fiscal supera el 20% de eficacia.

Más del 80% de las causas que ingresan a las fiscalías no terminan ni en condena, ni siquiera en medidas alternativas (como la suspensión de juicio a prueba o la reparación). La mayoría simplemente se archivan (sobreseimiento) o se cierran por falta de pruebas, inexistencia de delito o falta de indicios.



Estas causas "muertas" consumen fondos presupuestarios enormes: sueldos de investigadores, mantenimiento de detenidos, pericias, audiencias judiciales. Personas que luego quedan en libertad pierden años de vida en las cárceles.



Un ejemplo claro: el caso de Konstantin Rudnev

Un ciudadano ruso fue detenido en marzo de 2025 en Bariloche, acusado de trata de personas y coerción. La investigación lleva más de un año. Sin embargo, la causa se basa exclusivamente en teorías y suposiciones de la fiscalía, sin una sola prueba sólida. Todos los artículos clave de la acusación ya fueron rebatidos por la defensa: no hay ni una sola víctima en la causa, no hay hechos de coerción, no hay rastros financieros, y las acusaciones sobre drogas fueron desmentidas por la pericia.



A pesar de esto, mantuvieron al hombre en una cárcel de máxima seguridad por más de un año. Recién en abril de 2026 logró conseguir la prisión domiciliaria (con tobillera y una fianza de 30 millones de pesos), pero la fiscalía sigue apelando incluso esto. Un caso clásico de estiramiento de plazos sin pruebas reales.



Según la defensa y observadores internacionales, el caso requiere una revisión inmediata y el sobreseimiento total; Rudnev debería quedar con caución juratoria (libertad restringida pero sin prisión domiciliaria) o ser liberado totalmente de los cargos.



Gasto presupuestario (nivel federal, datos de Presupuesto en cifras 2025-2026):

Servicios de Defensa y Seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario Federal) — 5,2%.

Poder Judicial (Tribunales + Ministerio Público Fiscal) — cerca del 2,3%.

Total para todo el bloque — 7,5-7,9%.



Comparación de criminalidad con los vecinos

Argentina es uno de los países más seguros de la región en cuanto a tasa de homicidios: 3,7-3,8 cada 100 mil habitantes (2024-2025), un mínimo histórico. Para comparar: Brasil está entre 19-21, Chile entre 5,4-6, Uruguay entre 10-11. Nuestra criminalidad es notablemente más baja que la de los vecinos. ¿Para qué gastar semejante dineral en policía, fiscalías y tribunales? El país ya debería estar pasando a una etapa de desarrollo: aumentar los sueldos e indexar los ingresos de los laburantes, médicos, docentes y empleados públicos, y no priorizar a las fuerzas de seguridad. La gente tiene que vivir mejor, no mantener una máquina ineficiente que tiene años en vilo causas sin pruebas.



¿Qué se podría hacer con una redistribución inteligente?

Si se redireccionara tan solo un 1-2% de los gastos "muertos" (o un tercio del presupuesto que se va en causas archivadas), entonces:

Salud (hoy 5,6%) recibiría fondos para nuevos hospitales, equipamiento y sueldos dignos para los médicos (hay un déficit agudo en las provincias).

Educación y Cultura (5,8%) — para escuelas, universidades, becas e infraestructura.



Sueldos de la gente común, jubilados y estatales — una indexación real, y no solo para los uniformados.

Actualmente, el gasto social domina (71% del presupuesto, principalmente jubilaciones), pero la calidad de vida no sube. Una reforma eficiente permitiría mejorar notablemente la vida de millones de argentinos.



Conclusión

Con una criminalidad baja y una ineficiencia colosal del sistema (más del 80% de causas sin resultado), el gasto en el bloque de seguridad y justicia parece injustificadamente alto. Esto no es protección a la sociedad, sino simplemente burocracia costosa que mantiene a la gente años bajo investigación sin pruebas. El caso Rudnev es una ilustración clara: teorías en lugar de hechos, años en prisión y luego, lo más probable, sobreseimiento. El sistema no necesita más plata, sino una reforma dura: plazos de investigación, digitalización, prioridad a las pruebas reales. Solo entonces los fondos liberados irán a donde realmente se necesitan: hospitales, escuelas y una vida digna para la gente laburante. Argentina se merece algo mejor.