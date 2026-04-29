Muerte en El Pantanillo: se conocieron los resultados de la autopsia

El resultado de la autopsia practicada en la Morgue municipal arrojó un dato concluyente y central para la investigación: Gustavo Vergara, de 23 años, falleció como consecuencia de un shock neurogénico provocado por un traumatismo cráneo grave. Este diagnóstico forense establece con claridad el mecanismo fisiológico que derivó en la muerte del joven trabajador, aportando un elemento clave para el avance de la causa judicial.

El shock neurogénico, según se desprende del informe, implica una alteración severa del sistema nervioso central tras un trauma de gran magnitud, lo que en este caso se vincula directamente con el impacto craneal sufrido por la víctima. La precisión de este resultado no solo confirma la violencia del episodio, sino que también permite reconstruir, desde el plano médico, la secuencia que culminó en el fallecimiento inmediato.

El accidente laboral en El Pantanillo

El trágico hecho ocurrió en la mañana de este miércoles en la zona de El Pantanillo, en el marco de la actividad laboral que Vergara desempeñaba en la empresa Estructuras CAT 2. Según las primeras informaciones disponibles, el joven trabajador cayó desde unos perfiles metálicos, lo que habría provocado el impacto fatal.

El episodio tuvo lugar antes del mediodía, y de acuerdo con los datos preliminares, la muerte se produjo en el acto, como consecuencia directa de la gravedad de las lesiones sufridas.

Entre los elementos técnicos del hecho, se destacan:

Altura de la caída : desde perfiles metálicos

: desde perfiles metálicos Tipo de lesión principal : traumatismo cráneo grave

: traumatismo cráneo grave Resultado inmediato : fallecimiento en el lugar

: fallecimiento en el lugar Diagnóstico forense: shock neurogénico

Estos puntos permiten dimensionar tanto la mecánica del accidente como la rapidez con la que se desencadenó el desenlace fatal.

La investigación judicial en curso

La causa se encuentra bajo la órbita del fiscal de Instrucción N° 9, Jonathan Felsztyna, quien deberá determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho. El resultado de la autopsia constituye una pieza fundamental dentro del expediente, ya que establece la causa de muerte sin ambigüedades.

Sin embargo, el foco de la investigación no se limita únicamente a la mecánica del accidente, sino que también abarca las condiciones en las que se desarrollaba la actividad laboral al momento del episodio. En este sentido, el contexto cobra una relevancia determinante para esclarecer posibles responsabilidades.

El dolor y la denuncia de la familia

En medio de la conmoción por la pérdida, la madre de Gustavo Vergara realizó una denuncia pública que introduce un elemento de fuerte controversia: rechaza que se haya tratado de un accidente laboral.

Sus declaraciones apuntan directamente a la empresa empleadora:

"No fue ningún accidente, ellos lo van a pintar como un accidente. No tenía ni casco".

La mujer sostuvo además que su hijo ya le había manifestado previamente la existencia de irregularidades en el ámbito laboral. Estas afirmaciones, aunque aún no forman parte de una resolución judicial, agregan una dimensión crítica al caso, al poner en duda las condiciones de seguridad bajo las cuales trabajaba el joven.

Seguridad laboral bajo la lupa

El señalamiento sobre la ausencia de elementos de protección, específicamente el casco, introduce un punto clave en la discusión: las medidas de seguridad en el lugar de trabajo. Si bien la investigación deberá confirmar o descartar estas versiones, la denuncia familiar plantea interrogantes concretos:

¿Contaba el trabajador con el equipamiento adecuado?

¿Se cumplían los protocolos de seguridad exigidos?

¿Existían antecedentes de irregularidades en la empresa?

Estas preguntas se vuelven centrales a la hora de determinar si el hecho puede encuadrarse estrictamente como un accidente o si hubo factores evitables que contribuyeron al desenlace.