Agostina Hein sigue haciendo historia: rompió otra vez el récord sudamericano de 200 medley

Agostina Hein continúa confirmando su extraordinario presente deportivo y volvió a demostrarlo este miércoles en el Campeonato Nacional de natación que se desarrolla en el Parque Olímpico de Villa Soldati. La nadadora nacida en Campana quebró nuevamente el récord sudamericano de los 200 metros medley, una prueba en la que sigue consolidándose como una referencia continental a fuerza de resultados y mejoras constantes en sus registros.

La joven argentina se quedó con la prueba con un tiempo de 2m10s63, marca con la que rebajó en 19 centésimas el récord sudamericano que ella misma había establecido hace menos de un mes durante los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026.

El nuevo registro ratifica el impresionante crecimiento competitivo de Hein, quien atraviesa una etapa de evolución sostenida en el alto rendimiento y sigue bajando tiempos en competencias oficiales.

Un récord tras otro

La actuación de Agostina Hein en Villa Soldati no fue un hecho aislado sino la continuidad de una serie de actuaciones sobresalientes que viene encadenando durante los últimos meses.En Panamá 2026, la argentina había conquistado la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud con un tiempo de 2m10s82, una marca que ya le había permitido destronar a nivel sudamericano a la brasileña Joanna Maranhão.

La histórica nadadora brasileña, reconocida además como una de las grandes rivales de Georgina Bardach, mantenía hasta entonces el récord continental con 2m11s24. Ahora, Hein volvió a pulverizar esa referencia al establecer un nuevo registro de 2m10s63 en el Campeonato Nacional.

Entre los principales hitos recientes de la nadadora argentina aparecen:

Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026.

Nuevo récord sudamericano en 200 metros medley con 2m10s63.

Mejora de 19 centésimas respecto de su marca anterior.

Destronó el histórico récord de Joanna Maranhão.

Participación olímpica en París 2024.

Una marca para estar entre las mejores

El nuevo tiempo conseguido por Hein no solo tiene impacto a nivel sudamericano, sino también dentro de la elite internacional de la disciplina. Sus 2m10s63 la ubicaron en el puesto 80 del ranking histórico de la especialidad y en el 11° lugar del ranking mundial del año.

El récord absoluto de la prueba continúa en poder de la canadiense Summer McIntosh, quien posee una marca de 2m05s70. Más allá de la enorme distancia que todavía separa ambos registros, la progresión de Hein alimenta expectativas de cara al futuro y especialmente pensando en el próximo ciclo olímpico.

La nadadora argentina mantiene como uno de sus grandes objetivos deportivos alcanzar la marca A clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, establecida en 2m09s90. Actualmente, Hein continúa trabajando para descontarle centésimas a su tiempo y acercarse a ese objetivo.

El desafío de los 400 medley

El calendario competitivo de Hein en el Campeonato Nacional todavía no terminó y la nadadora volverá a competir en otra de sus pruebas más fuertes: los 400 metros medley.

La programación contempla:

Eliminatoria a las 9.30.

Final a las 17.30.

La expectativa alrededor de su participación es alta debido al dominio que viene mostrando en la especialidad.

Precisamente en los 400 medley, Agostina Hein protagonizó otro de los grandes hitos de su carrera cuando conquistó el título mundial juvenil en Rumania el 19 de agosto del año pasado. En aquella oportunidad también estableció un récord sudamericano con una marca de 4m34s34.

Ese registro se transformó además en el décimo mejor tiempo mundial de 2025 y supera ampliamente la marca A exigida para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, fijada en 4m37s33.