Consternación en la comunidad médica de Catamarca por la trágica muerte una reconocida cardióloga

La mujer fallecida este lunes a raíz de las graves quemaduras registradas en su domicilio es una reconocida cardióloga de la provincia de Catamarca, cuya trayectoria profesional había sido ampliamente valorada por la comunidad médica local.

Fuentes policiales informaron que, en la tarde de este lunes a las 14:40, personal policial que cumple consigna en el Hospital San Juan Bautista de la Capital tomó conocimiento del deceso de una mujer de apellido Navarro, de 57 años de edad.

Se trata de la Dra. Navarro Inés del Carmen, cuya identidad y trayectoria fueron posteriormente confirmadas a través de distintos comunicados institucionales y actuaciones oficiales.

El mensaje del Colegio Médico y la trayectoria profesional

El Colegio Médico de Catamarca expresó públicamente su pesar mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que destacó la trayectoria académica y profesional de la médica fallecida. El texto institucional señaló:

"DIA MUY TRISTE Debemos informar del fallecimiento de nuestra colegiada Dra. Navarro Inés del Carmen m.p 1347 m.e. 504 especialista en Cardiología. Nacida en Catamarca en 1968, estudio en la Universidad Nacional de Córdoba, de donde volvió a nuestra ciudad para ejercer la especialidad en Cardiología y Medicina Legal desde 1997. Su trágica desaparición ha consternado a toda la comunidad médica. Abrazamos fuertemente a sus familiares y amigos, acompañándolos en este momento tan difícil".

De acuerdo con esta comunicación oficial, la profesional contaba con los siguientes datos relevantes:

Nombre completo: Dra. Navarro Inés del Carmen

Dra. Navarro Inés del Carmen Matrícula profesional (m.p): 1347

1347 Matrícula de especialista (m.e): 504

504 Especialidad: Cardiología

Cardiología Lugar de nacimiento: Catamarca

Catamarca Año de nacimiento: 1968

1968 Formación académica: Universidad Nacional de Córdoba

Universidad Nacional de Córdoba Regreso a Catamarca: Para ejercer la especialidad en Cardiología y Medicina Legal

Para ejercer la especialidad en Inicio de ejercicio profesional en la provincia: Desde 1997

El comunicado también subrayó el impacto de su fallecimiento en la comunidad médica, señalando que la situación generó consternación generalizada entre colegas, instituciones y allegados.

El operativo policial en el domicilio de calle Caseros

El caso tuvo su origen días antes del fallecimiento. Según el informe de fuentes policiales, el día viernes previo al deceso, por requerimiento del sistema SAE-911, efectivos de la Comisaría Quinta, con colaboración de personal de la Seccional Primera, se hicieron presentes en un domicilio ubicado en calle Caseros al 800.

En el lugar, los agentes habrían escuchado gritos pidiendo auxilio, lo que motivó el ingreso inmediato al inmueble. Una vez dentro, encontraron a la mujer con graves quemaduras.

Ante la situación de extrema urgencia, se solicitó de inmediato la presencia de facultativos médicos del SAME, quienes procedieron a su traslado al Hospital San Juan Bautista de la Capital.

Atención médica y evolución del cuadro

La mujer fue asistida en el nosocomio tras el traslado de emergencia. Sin embargo, pese a la intervención médica, las lesiones sufridas resultaron de extrema gravedad.

De acuerdo con la información oficial, la paciente permaneció internada desde el viernes hasta el lunes, cuando finalmente se produjo su deceso en el hospital.

El desenlace fue confirmado a las 14:40 del lunes, momento en el que las autoridades policiales en el hospital tomaron conocimiento del fallecimiento.

Intervención judicial y medidas dispuestas

Tras el fallecimiento, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Instrucción N° 2, que tomó conocimiento de lo sucedido y dispuso las medidas correspondientes para avanzar en la investigación.

Entre las acciones ordenadas se encuentra la realización de la operación de autopsia, con el objetivo de determinar las causales del deceso de la mujer.

De esta manera, el caso quedó bajo investigación judicial, con el propósito de establecer con precisión las circunstancias que derivaron en las graves lesiones y posterior fallecimiento de la Dra. Navarro Inés del Carmen.

Una pérdida que impacta en la comunidad médica

La noticia de su muerte provocó un fuerte impacto en el ámbito sanitario de Catamarca. La figura de la Dra. Navarro, reconocida especialista en Cardiología, quedó asociada a una trayectoria que, según el Colegio Médico, abarcó décadas de ejercicio profesional en la provincia, desde su regreso en 1997 tras su formación en la Universidad Nacional de Córdoba.

Su fallecimiento, ocurrido tras un cuadro de extrema gravedad derivado de quemaduras, permanece ahora bajo análisis judicial, mientras la comunidad médica expresa su pesar por la pérdida de una profesional con una extensa carrera en la medicina local.