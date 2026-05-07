River visita a Carabobo en Venezuela con la mira puesta en los octavos de la Sudamericana

River Plate vuelve a enfocarse en la Copa Sudamericana en medio de un presente irregular y con un calendario que comienza a definir gran parte de su semestre. Este jueves, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet visitará a Carabobo en Venezuela por la cuarta fecha del Grupo H, en un encuentro que puede resultar determinante para las aspiraciones del equipo argentino en el certamen continental.

El Millonario llega al compromiso luego de una semana marcada por cuestionamientos futbolísticos y resultados que dejaron más dudas que certezas. La caída ante Atlético Tucumán del último domingo y el deslucido triunfo conseguido frente a Bragantino en la fecha pasada de la Copa Sudamericana profundizaron la sensación de un equipo que perdió la regularidad mostrada en el inicio de la temporada.

Un River golpeado y con cambios

Desde el traspié sufrido en el Superclásico ante Boca, el rendimiento de River mostró una marcada caída. Sin embargo, el equipo continúa liderando el Grupo H con siete puntos sobre nueve disputados, situación que le permite conservar cierto margen de error en la competencia internacional.

Ese contexto llevó a Eduardo Coudet a tomar una decisión clara: preservar futbolistas titulares pensando también en el compromiso del próximo domingo frente a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.

La lista de modificaciones incluye varias piezas importantes del equipo titular. En el arco estará Santiago Beltrán, mientras que en la defensa reaparecerá Lucas Martínez Quarta para conformar la zaga central junto a Germán Pezzella.

La decisión implica un descanso para Lautaro Rivero, quien incluso no viajaría con el plantel. Tampoco estará Gonzalo Montiel, por lo que Fabricio Bustos volverá a ocupar el lateral derecho buscando sumar minutos y continuidad.

En el sector izquierdo de la defensa también podría haber variantes. Marcos Acuña tendría descanso y su lugar sería ocupado por el uruguayo Matías Viña.

El desgaste físico y las dudas en el mediocampo

Uno de los focos principales del análisis de Coudet pasa por el estado físico de algunos futbolistas que acumulan una gran cantidad de minutos en la temporada. Por primera vez en el año, Aníbal Moreno no estaría desde el inicio. El ex jugador de Palmeiras fue una constante dentro del equipo y suma 1.735 minutos en los 20 partidos disputados durante la temporada, con un promedio de 87 minutos por encuentro.

La única excepción se produjo en el partido de ida frente a Carabobo, cuando comenzó en el banco pero ingresó a los 18 minutos por la lesión de Fausto Vera.

Sin demasiadas variantes naturales para el puesto, el cuerpo técnico analiza dos opciones para reemplazarlo: Lucas Silva y Kevin Castaño, quien perdió terreno desde aquel encuentro ante el conjunto venezolano. Otra de las piezas que podría descansar es Tomás Galván. El mediocampista de 25 años participó en todos los encuentros del año y ahora tendría descanso en Valencia.

Giuliano Galoppo aparece como una de las principales alternativas para ocupar ese lugar. Además, Maximiliano Meza seguiría entre los titulares, aunque Juan Cruz también aparece como opción para ingresar en el equipo.

Quintero, entre la necesidad creativa y las dudas físicas

River también atraviesa un déficit futbolístico en la generación de juego, situación que volvió a quedar expuesta en las últimas presentaciones.

En ese escenario, Juan Fernando Quintero aparece como una alternativa concreta para recuperar creatividad en ataque. Sin embargo, el mediocampista colombiano todavía genera dudas desde lo físico. Su ingreso ante Atlético Tucumán dejó en evidencia una falta de ritmo luego de la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas. El propio Eduardo Coudet explicó que Quintero apenas había realizado un entrenamiento junto al resto del plantel antes de ese partido.

Si finalmente el colombiano no juega desde el inicio, las opciones para ocupar ese lugar son Ian Subiabre, quien atraviesa un momento de menor rendimiento, y Kendry Páez, que aparece en crecimiento dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Una delantera física para jugar en Venezuela

En ofensiva también habrá modificaciones importantes. Sebastián Driussi se quedó en Buenos Aires para continuar con la preparación pensando en su posible regreso frente a San Lorenzo.

Ante ese panorama, la dupla ofensiva podría estar integrada por Joaquín Freitas y Maximiliano Salas.

La intención de Coudet sería apostar por dos delanteros de mayor despliegue físico, mientras que Agustín Ruberto quedaría como alternativa luego de su floja actuación ante Atlético Tucumán.

Facundo Colidio, en tanto, comenzaría el partido desde el banco de suplentes.

Carabobo quiere aprovechar la localía

Del otro lado estará un Carabobo que también llega con objetivos importantes en el plano continental.

El conjunto venezolano viene de igualar 1-1 frente a Metropolitanos FC y ocupa el segundo lugar del Grupo H con seis puntos, apenas uno por debajo de River.

Una victoria como local le permitiría alcanzar la cima de la zona y fortalecer sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

En el torneo Apertura de la Primera División venezolana, el equipo de Valencia suma 19 puntos y se encuentra a ocho unidades de Deportivo La Guaira.

Luego de este compromiso ante River, Carabobo deberá afrontar dos encuentros como visitante frente a Blooming y Bragantino, por lo que sumar de a tres en casa aparece como una necesidad clave para mantenerse en carrera.

Probables formaciones y datos del partido

Entre los principales datos del encuentro se destacan:

Partido: Carabobo vs. River.

Carabobo vs. River. Competencia: Copa Sudamericana.

Copa Sudamericana. Fecha: Cuarta jornada del Grupo H.

Cuarta jornada del Grupo H. Hora: 21:30.

21:30. TV: DSports.

DSports. Árbitro: Derlis Fabián López (Paraguay).

Derlis Fabián López (Paraguay). Estadio: Polideportivo Misael Delgado.

La probable formación de Carabobo sería con:

Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

Por su parte, River formaría con:

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.