Profundo pesar por el fallecimiento de un conocido médico en Catamarca

La noticia del fallecimiento del Dr. Pedro Edmundo Vázquez Gerván sacudió este lunes a la provincia de Catamarca, despertando un sentimiento de hondo pesar tanto en el ámbito sanitario como en la sociedad en su conjunto. El deceso de quien fuera un profesional ampliamente respetado no solo implica la pérdida de un médico, sino también la de una figura clave en el desarrollo de la práctica quirúrgica en el interior provincial.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del Colegio Médico de Catamarca, institución que expresó públicamente su dolor con un mensaje cargado de reconocimiento y afecto. Bajo el encabezado "TRISTEZA EN LA COMUNIDAD MÉDICA", el comunicado sintetizó el impacto de la pérdida y rindió homenaje a una trayectoria marcada por el compromiso, la excelencia y la vocación de servicio.

Formación académica y especialización

El Dr. Vázquez Gerván, nacido en 1953, construyó su camino en la medicina a partir de una sólida formación académica. Realizó sus estudios en la Universidad Nacional de Córdoba, donde obtuvo su título de grado en el año 1979.

Posteriormente, profundizó su desarrollo profesional a través de la residencia en Cirugía General, especialidad en la que alcanzó un desempeño destacado. Su etapa formativa en Córdoba no solo consolidó sus conocimientos técnicos, sino que también le permitió ejercer su especialización con éxito, sentando las bases de lo que sería una carrera médica de gran impacto.

Datos técnicos destacados:

M.P. 1382

M.E. 639 en Cirugía General

Título de grado obtenido en 1979

Formación y residencia en Córdoba

Belén: el lugar elegido para dejar huella

En el año 1998, el Dr. Vázquez Gerván tomó una decisión que marcaría definitivamente su vida y la de toda una comunidad: eligió a la ciudad de Belén como su lugar en el mundo. Allí desarrolló una carrera que trascendió lo estrictamente profesional para convertirse en un verdadero compromiso con la sociedad.

En Belén, el médico desplegó su arte quirúrgico en beneficio de los habitantes de la región, convirtiéndose en un referente de la salud local. Su labor no solo se limitó a la práctica médica cotidiana, sino que también contribuyó al crecimiento del Instituto Médico Privado Sanatorio Francés, institución que se vio fortalecida gracias a su trabajo constante y su visión profesional.

Su presencia en la comunidad fue mucho más que la de un especialista: fue un actor clave en el desarrollo sanitario de la zona, generando confianza, cercanía y un vínculo humano con sus pacientes.

Un legado que trasciende lo físico

El mensaje del Colegio Médico subrayó que, si bien la comunidad de Belén "va a sentir su pérdida física", su paso dejará una marca perdurable. En ese sentido, se destacó la dimensión científica y humana de su legado, dos aspectos que definieron su trayectoria.

La figura del Dr. Vázquez Gerván se inscribe así en la memoria colectiva no solo por sus conocimientos médicos, sino también por su calidad humana, su compromiso con el bienestar de los demás y su capacidad de construir lazos con la comunidad.

El reconocimiento institucional y el acompañamiento

En su despedida, el Colegio Médico de Catamarca extendió un saludo afectuoso a familiares, amigos y colegas, al tiempo que expresó su acompañamiento a toda la comunidad de Belén en este momento de dolor.

El cierre del mensaje resume el sentimiento generalizado:

"Descanse Doctor y GRACIAS!"

Una frase breve, pero contundente, que sintetiza el reconocimiento a una vida dedicada al servicio, al conocimiento y al cuidado de los demás.