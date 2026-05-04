Se puso en funcionamiento un nuevo puesto de control en Catamarca

A las 11:30 horas de hoy, se puso en funcionamiento el Puesto de Control "Cerro Negro", emplazado sobre la Ruta Nacional N° 60, en el acceso al departamento Tinogasta. La habilitación formal de este espacio marca un hito operativo en materia de control y prevención en uno de los corredores de ingreso más relevantes de la zona.

El objetivo central de este nuevo dispositivo es claro y directo: verificar vehículos y controlar personas en tránsito, optimizando así las capacidades de vigilancia en un punto estratégico del territorio departamental.

Entrega formal del inmueble y actores institucionales

El espacio físico donde se instaló el puesto de control fue cedido por el Intendente de la Municipalidad de Tinogasta, Dn. Ernesto Andrada, quien participó del acto acompañado por el secretario de Gobierno, Sebastián Moreno, y el Delegado Comunal, Mario González.

La entrega formal fue realizada al Comisario Mayor Carlos Alberto Infante, quien se desempeña como Jefe de la Unidad Regional N° 5. Este traspaso institucional permitió la inmediata activación del puesto de control, consolidando un trabajo articulado entre el municipio y las fuerzas de seguridad.

El procedimiento de cesión no fue meramente administrativo, sino que se concretó en el marco de un acto protocolar que reafirmó la cooperación entre las distintas áreas involucradas.

Presencia policial y firma del contrato de cesión

Durante la ceremonia de inauguración, estuvieron presentes efectivos del Grupo de Infantería Tinogasta (GIT), quienes acompañaron el desarrollo del acto formal y operativo.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la firma del contrato de cesión de la propiedad, instancia que consolidó jurídicamente el traspaso del inmueble y permitió su inmediata puesta en funcionamiento como puesto de control.

Este paso administrativo resultó clave para habilitar el inicio de tareas operativas sin demoras, en línea con el objetivo de reforzar la presencia institucional en el territorio.

Objetivos operativos: control, prevención y tránsito seguro

El Puesto de Control "Cerro Negro" fue concebido con una misión específica dentro del esquema de seguridad regional. Entre sus principales funciones se destacan:

Verificación de vehículos que circulan por la Ruta Nacional N° 60.

que circulan por la Ruta Nacional N° 60. Control de personas en tránsito en el acceso al departamento Tinogasta.

en el acceso al departamento Tinogasta. Fortalecimiento de tareas de seguridad y prevención en la zona.

en la zona. Optimización de la capacidad operativa policial en un punto estratégico.

Estas acciones buscan incrementar el nivel de supervisión sobre el flujo vehicular y de personas, aportando herramientas concretas para la prevención en el territorio.

Importancia estratégica para la seguridad regional

Desde la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad, se subrayó la relevancia de este tipo de instalaciones como parte de una política orientada a fortalecer la presencia institucional en áreas clave.

En este sentido, el nuevo puesto de control es valorado como una herramienta que contribuye a:

Mejorar la capacidad operativa de la Institución Policial .

. Brindar mayor tranquilidad a la comunidad .

. Reforzar la prevención en accesos estratégicos del departamento.

La ubicación del puesto en la Ruta Nacional N° 60 refuerza su carácter estratégico, al situarse en un corredor de tránsito considerado relevante para el ingreso y egreso de la jurisdicción.