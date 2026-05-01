¡De terror! Se les cayó el locro y se quedaron sin festejo por el Día del Trabajador

En la ciudad de Campo Gallo, ubicada en la provincia de Santiago del Estero, un grupo de trabajadores experimentó una inesperada tragedia culinaria durante los festejos por el Día del Trabajador. En pleno mediodía del viernes 1° de mayo, cuando la comida ya estaba lista para compartir, el tradicional locro que habían preparado con dedicación terminó por derramarse, dejando una imagen que difícilmente olvidarán.

La preparación que terminó en desastre

La elaboración del locro, una de las comidas más emblemáticas de las celebraciones patrias, había comenzado por la mañana. Según relataron los presentes, el proceso de cocción demandó varias horas y una gran dedicación. Sin embargo, al momento de retirar la olla del fuego, una de las asas cedió y el recipiente, incapaz de sostenerse, volcó por completo, provocando la pérdida total del contenido.

Reacciones ante lo inesperado

El impacto de lo sucedido fue inmediato. Los trabajadores quedaron sorprendidos y atónitos al ver cómo, en un segundo, todo su esfuerzo y el esperado almuerzo se derramaban sobre el suelo. En medio de la incredulidad, algunos optaron por grabar el momento con sus teléfonos celulares, mientras que otros se resignaban y, entre risas, lamentaban la frustración que acababa de marcar el día.

La anécdota que quedó para la historia

A pesar de la frustración inicial, la situación terminó convirtiéndose en una curiosa anécdota. En lugar de empañar la jornada de celebración, el incidente se transformó en un tema de conversación entre los presentes, quienes, a pesar de la pérdida del locro, mantuvieron un espíritu festivo en la tarde. La inesperada caída del plato criollo, aunque desafortunada, pasó a ser parte del folklore local de ese 1° de mayo en Campo Gallo.

Un 1° de mayo para recordar

Aunque el locro nunca llegó a ser degustado, los trabajadores de Campo Gallo lograron, en cierto modo, conservar el espíritu de la fecha. Este hecho, que parecía un mal augurio, se transformó en una historia que, seguramente, se contará durante muchos años en las reuniones posteriores, como un recordatorio de que, a veces, los imprevistos también dejan huella en los momentos de celebración.