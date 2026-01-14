Albacete eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey y lo hundió aún más en su crisis

Albacete protagonizó el golpe más impactante de la Copa del Rey al eliminar al Real Madrid en los octavos de final con un triunfo por 3 a 2 y profundizar la crisis deportiva del conjunto blanco.

En un desenlace inesperado y cargado de dramatismo, el equipo manchego revirtió la eliminatoria y dejó fuera de la competencia al máximo ganador del torneo.

El encuentro comenzó con sorpresa temprana. Albacete se puso en ventaja a partir de una pelota parada: tras un tiro de esquina, Javi Villar ganó en el área y, de cabeza, abrió el marcador ante su gente.

El golpe obligó al Real Madrid a reaccionar y la respuesta no tardó en llegar. Franco Mastantuono, que volvió al gol, igualó el partido y devolvió algo de calma a un equipo que atraviesa semanas de fuerte inestabilidad.

El trámite se volvió tenso y parejo, con un Madrid incapaz de imponer jerarquía y un Albacete decidido a sostener su plan. A ocho minutos del final, Jefté Betancor volvió a sacudir la serie con un gol que puso contra las cuerdas al conjunto merengue.

En tiempo de descuento, cuando parecía sentenciada la eliminación, Gonzalo García apareció para marcar el empate y alimentar la ilusión de una nueva remontada blanca.

Sin embargo, esta vez no hubo épica. En una de las últimas acciones del partido, Betancor volvió a aparecer y marcó el gol definitivo que selló la clasificación del Albacete y dejó al Real Madrid fuera de la Copa del Rey en un cierre de película.

La eliminación representa un nuevo golpe para el equipo de la capital, que venía de perder la Supercopa de España y no logra encontrar respuestas futbolísticas.

En otros dos encuentros de la copa, Deportivo Alavés venció por 2 a 0 al Rayo Vallecano y el Real Betis le ganó por 2 a 1 al Elche.